دريد لحام يظهر في "حكم العدالة" برفقة ثلاث فنانات شهيرات (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٢ صباحاً (دوت الخليج )

ظهر النجم السوري دريد لحام، مجدداً في المسلسل الإذاعي الشهير " حكم العدالة "، الذي تبثه "إذاعة دمشق"، بعد غياب 47 عاماً.

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وانتشرت صور للنجم العربي دريد لحام خلال تسجيله إحدى حلقات المشروع الذي شارك فيه باقة من نجوم الدراما السورية، على رأسهم الفنانات الشهيرات: سلمى المصري وناهد حلبي ووفاء موصللي .

ويعتبر "حكم العدالة" عملاً إذاعياً يندرج ضمن قائمة المسلسلات والبرامج الإذاعية "البوليسية"، وهو مسلسل يحمل صفة الواقعية ويعتمد عنصر الإثارة والتشويق.

وقد بدأ بث مسلسل "حكم العدالة" عبر أثير إذاعة "دمشق" قبل أربعة عقود (عام 1977)، وحقق نجاحاً كبيراً وحصد عدة جوائز كأفضل عمل ومسلسل بوليسي إذاعي عربي.

وبالرغم من أنه مضى على المسلسل سنوات كثيرة، لكنه مازال يحقق النجاح تلو الآخر، وبقي محافظا على عنصر التشويق.

وكان المحامي الراحل هائل منيب اليوسفي يكتب حلقات العمل الإذاعي، وبعد وفاته تسلّم الراية ابنه منيب هائل اليوسفي ويخرجه محمد عنقا.

واشتهر الراحل اليوسفي بكتابته لمدة 33 عاماً أكثر من 5 آلاف حلقة من المسلسل بثت جميعاً على إذاعة دمشق كل ثلاثاء أسبوعياً.

وفي عام 2017، تحوّل المسلسل إلى عمل تلفزيوني يتألف من 30 حلقة تحت اسم "وجه العدالة" بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية.

ومن المفترض أن يبدأ دريد لحام تصوير مشاهده بفيلم جديد من إخراج باسل الخطيب، وقد شارك هذا الموسم في العمل الدرامي الكبير مسلسل شارع شيكاغو، كضيف شرف بشخصية "نعمان كحل الليل".

واعتبر دريد لحام أن الجرأة التي اتهم بها صناع العمل بتقديم بعض المشاهد، استخدمت في موضعها وهي ليست فقط لزيادة عدد المشاهدين، وتأتي موظفة بشكل صحيح ضمن النص.

وعن مساحة دوره كضيف شرف في "شارع شيكاغو"، قال النجم السوري دريد لحام إن الشخصية مبينة على حدث اغتيالها في أول حلقة وينتهي دورها.

على صعيد آخر، أكدت مصادر صحفية أن القائمين على مسلسل "باب الحارة" يفكرون جدياً في استقطاب دريد لحام ليكون أحد زعماء الحارة في الجزء الحادي عشر.





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