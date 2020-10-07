انطلاق الموسم الثاني من “المؤسس عثمان”.. ومفاجأة بشخصية البطل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تتوجه أنظار عشاق الدراما التركية إلى المسلسل الشهير “المؤسس عثمان”، إثر بث الإعلان الترويجي الجديد للموسم الثاني من المسلسل، حيث من المتوقع أن يكون مختلفا تماماً عن الموسم الأول.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل، عرضاً ترويجيا ثانيا للموسم الثاني ظهر فيه أبرز أبطال المسلسل وعلى رأسهم الممثل التركي “بوراك أوزجيفيت” والذي يؤدي دور “عثمان” وهو يتحدث مع الممثل التركي “جنيد أركين” والذي غاب عن الشاشات والتمثيل لسنوات عديدة، حيث يؤدي في الموسم الجديد دور رئيس “اللحى البيضاء”.

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وبرز خلال الإعلان الترويجي الجديد حديث “عثمان” لـ”رئيس اللحى البيضاء”، قائلاً له “سوف نقيم دولة وستبقى إلى الأبد!”.

وأشارت الشركة إلى أن “موعد عرض الحلقة 28 والتي تعد الحلقة الأولى في الموسم الجديد سيكون في غدَّا الـ 7 من أكتوبر”.

ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني من (المؤسس عثمان) على شاشة قناة atv التركية وتتم ترجمته على بعض القنوات العربية.

ودارت أحداث الحلقة 27 والأخيرة من الموسم الأول للمسلسل، حول تخلص “عثمان” من “صوفيا” وقتلها والسيطرة على قلعة كولوجا حصار، بعد أن نصب خطة للسيطرة على المخيم، وكذلك عمّا إذا كان إيغول سيأخذ انتقامه من هازال خاتون أم لا.

وبحسب موقع “The Ranking” لقائمة أعلى المسلسلات مشاهدة في تركيا بين العامين 2000-2020، فقد احتل مسلسل “المؤسس عثمان” المرتبة الثانية في القائمة للعام الثاني على التوالي، إذ تمت مشاهدته خلال العام الجاري 2020 أكثر من 600 مليون مرة، وأكثر من 533 مليون مرة في العام الماضي 2019.

وتدور أحداث مسلسل “المؤسس عثمان” حول الظروف الصعبة التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، من فقر وصراعات مستمرة ثم تتحول بقيادة الابن الأصغر لأرطغرل إلى دولة كبيرة غنية وقوية تهابها كل الدول الأخرى، حيث يؤسس عثمان جيشا قويا يواجه به أكبر الجيوش آنذاك من مغول وصليبيين وفرس وروم.

ويعتبر “المؤسس عثمان”، الجزء الـ 6 من مسلسل “قيامة أرطغرل”.



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