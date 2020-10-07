نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كم بلغ سعر إطلالة نادين نجيم الجديدة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ​ صور جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها قبل فترة، وظهرت فيها أنيقة وجميلة كعادتها.

وإختارت نادين الاطلالة من مجموعة ربيع وصيف 2020 من علامة Oud Paris، عبارة عن قميص أنثوي يتضمن عدة تدرّجات من اللون الأحمر وسعره حوالى 620 دولاراً أميركياً، أما البنطلون الذي إرتدته مع هذا القميص فهو براق ومن عدة ألوان ويبلغ سعره 326 دولاراً.

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بالنسبة للمكياج فقد لاق بها كثيراً، أما تسريحة الشعر فظهرت غريبة بسبب طريقة إلتقاط الصورة بشكل عفوي.





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