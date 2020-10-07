"جومانة مراد" تعلن عن مفاجأة كبيرة لجمهورها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

فاجـت الفنانة السورية “جومانة مراد” جمهورها ومحبيها بخبر إنجابها توأم في الأشهر الماضية، وسط حالة ذهول من المتابعين.

وفي لقاء صحفي قالت مراد أنها وبعد الإنتهاء من تصوير مسلسلها “خـيانة عهد” شعرت بالتعـ.ب.

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وتابعت جومانة مراد بأنها أخفت حملها عن المتابعين ولم تظهر أي شيء يثيـر الجدل حول حملها لكنها أصـ.يبت بطلق مبكر.

وأضافت بأن حـالتها الصـحية سـاءت حتى أنه إضطر زوجها إلى السفر خارج مصر والإتجاه نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

خاصة وأنها أصـيبت بالطلق في أواخر الشهر السادس من الحمل ما عرض الطفـلين التوأم إلى خطـ.ر المـ.وت.

مشيرة بأنها بعد الولادة والإعتناء بهما أصبحا في حالة جيدة، معبرة عن سعادتها بقدوم التوأم الذي أطاقت عليهم إسم “علي وديانا”.

لافتة بأنها تتمنى ان تجعلهما يعيشان حياة سعيدة مع أخيهم الأكبر محمد الذي أنجبته منذ حوالي العامين ولم تظهر صورته حتى الأن.

وما أن زفت جومانة مراد الخبر للجمهور حتى إنهالات التعليقات عليها بين سعادة وصـدمة من الخبر الذي لم يعلمه أحد.

وتمنوا لها الصحة والعافية ولمولوديها وأن تراهم في عمر الشبابوتفرح بهم لأنها فنانة تستحق كل هذا وفق تعبيرهم.

وعلى الصعيد الفني شاركت مراد في مسلسل خـيانة عهد بعد غياب سنوات عن الشاشة، كما انها إعتذرت مؤخراً عن الكثير من الأعمال بسبب إنجابها.



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