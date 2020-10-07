"مراد علمدار" مهدد بالسجن 12 عامَّا بسبب هاتف زوجته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت تقارير فنية تركية أن الممثل نجاتي شاشمار، نجم مسلسل "وادي الذئاب"، المعروف بشخصية "مراد علمدار"، مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً، بسبب إختراقه هاتف زوجته ناجيهان. وأضافت التقارير أن نجاتي إستطاع أن يصل إلى مراسلات خاصة عبر أحد تطبيقات هاتف زوجته، بالإضافة لـ11 تسجيلاً صوتياً تم تسجيلهم من دون علمها، وقدمهم إلى المحكمة كدليل خيانة ضده، لاسيما وأن إجراءات الطلاق مستمرة بينهما منذ فترة طويلة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: جلست على ركبتيها.. هبة نور تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة فاضحة (شاهد) "علا الفارس" تشعل انتسجرام باستعراض رشاقتها من فوق الحصان.. شاهد "حلا نورة" تتعرض لهجوم شرس بعد إعلانها إجراء عملية تجميل لجزء حساس من جسمها "جومانة مراد" تعلن عن مفاجأة كبيرة لجمهورها كم بلغ سعر إطلالة نادين نجيم الجديدة.. شاهد انطلاق الموسم الثاني من “المؤسس عثمان”.. ومفاجأة بشخصية البطل "إيفانكا ترامب" تستعرض وترقص في الشارع وسط حشد كبير من المارة.. (فيديو) مفاجأة.. حبيب "رهف القنون" يتركها وحيدة والأخيرة تعلق: احترموا رغبته! "السلطانة حليمة" بطلة أرطغرل فخورة بزوجها الحقيقي.. شاهد من يكون دريد لحام يظهر في "حكم العدالة" برفقة ثلاث فنانات شهيرات (صور) فضيحة جنسية تنهي نجومية بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" في أقوى مشهد إغراء.. هند القحطاني تستغني عن حمالة الصدر وتكشف المستور (فيديو) طبيب نساء ينجب 17 ابناً من مريضاته بدون علمهن إبنة رجاء الجداوي تتعرض لأعنف هجوم بعد ظهورها بهذا الشكل الصادم (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وعلى إثر ذلك، قدمت ناجيهان شكوى إلى المدعي العام، الذي أعد لائحة إتهام قد تتسبب بسجن نجاتي مدة تصل إلى 12 عاماً.

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