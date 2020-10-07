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صنعاء - ميسرا اسماعيل - القولون هو جزء من أجزاء القناة الهضمية التي تمتد من الأمعاء الغليظة وحتى المستقيم، وكغيره من أعضاء الجسم يتعرض لعدة أمراض مختلفة تؤدي إلى اضطراب وخلل في وظيفته نتيجة لعدة أسباب وعوامل تكون بسبب الإصابة بمرض معين في الجهاز الهضمي، أو الإصابة بالاضطرابات النفسية والعصبية.

تظهر العديد من الأعراض على الشخص المصاب بالقولون ومن أبرزها الانتفاخات، والقرحة، والإمساك؛ لذلك لا بد من اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة كالاهتمام بنوعية الطعام، والابتعاد عن التوتر والعصبية، والاعتماد عن المشروبات الطبيعية الفعالة في تخفيف الألم، ومنها ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

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مشروب بسيط لعلاج القولون ينهي معاناتك

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مشروبات طبيعية لعلاج القولون

مشروب النعناع

هو من المشروبات التي تهدئ وتُقلل ألم البطن والقولون؛ وذلك لاحتوائه على الزيوت الطيارة التي تقلل تقلصات العضلات وتزيد استرخائها وبالتالي يعتبر علاجاً فعالاً للقولون، ويتم تحضيره من خلال غلي كوب كبير من الماء، وإضافة ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة، وتركه منقوعاً عدة دقائق ثمّ تصفيته وشربه فاتراً، لكن يُفضل عدم شربه لمن يعاني من التهاب في جدار المعدة أو زيادة في نسبة الحموضة المعوية لاحتوائه على مواد تزيد تهيج المعدة.

مشروب الحلبة

يعتبر ذا تأثير فعال في التخفيف من أعراض القولون ومشكلاته، كالتخلص من الإمساك، وتحسين عملية الهضم لاحتواء الحلبة على مضادات أكسدة طبيعية، ويتم تحضيره بغلي كوب كبير من الماء، ووضع ملعقة كبيرة من بذورها فيه ونقعه عدة دقائق، ثمّ تصفيته وشربه.

مشروب الكراوية

هو من المشروبات التي يُطلق عليها باسم المضاد الحيوي الطبيعي لقدرته الكبيرة في القضاء على البكتيريا المتكاثرة في المعدة والأمعاء، وفي تخفيف أعراض القولون وآلآمه، ويتم تحضير هذا المشروب كغيره من المشروبات وذلك بغلي الماء ونقع ملعقة كبيرة من الكراوية فيه عدة دقائق قبل شربه.

مشروب اليانسون

هو من أكثر المشروبات التي توصف لتهدئة أعراض القولون لخصائصه الطبيعية الفعالة في ذلك كونه يحتوي على زيوت طيارة، ويتم تحضيره كطريقة تحضير مشروب الكراوية والحلبة.

مشروب البابونج

هو من المشروبات التي ينصح بها الأطباء للتخفيف من ألم القولون العصبي، ويتم تحضيره

بغلي كوب كبير من الماء، وإضافة ملعقة من أزهار البابونج الطازجة أو الجافة، ثمّ تصفيتها وشربها عدة مرات يومياً.

مشروب الكمون

هو من البذور التي تحتوي على مركبات ومواد فعالة في علاج القولون وأعراضه، ويتم تحضيره بغلي كوب كبير من الماء، ووضع ملعقة من الكمون الحب فيه ثمّ تصفيته وشربه.