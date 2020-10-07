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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قررت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي تقديم شكوى بحق المسيئين لها، بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له والاتهامات التي طالتها بالإساءة للسعودية والإمارات بسبب إشادتها بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد في جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

وكتبت هيا الشعيبي عبر خاصية الستوري على “انستجرام”: “إلى السفارة لرفع شكوى”.

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هيا الشعيبي تقرر التصعيد وهذا ما ستقوم به.. بعدما تطاولوا عليها بسبب إشادتها بحضور أمير قطر جنازة الشيخ صباح



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وتصدر هاشتاج #هيا_الشعيبي التريند بعد إعلانها نيتها مُحاسبة المسيئين لها، ومُطلقي أنباء عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع أي عمل تلفزيوني يتضمن وجودها، إلا أن أي جهة رسمية لم تؤكد ذلك.



ولم يرتدع الذباب الإلكتروني السعودي من تهديد هيا الشعيبي، واستمر بالسخرية من السفارة والقضاء الكويتي، مُطالبين بإلغاء مُتابعتها ووقف أعمالها الدرامية في السعودية، مكررين في تغريداتهم عبارة “خلي تميم ينفعها”.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ أنباء عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الممثلة الكويتية هيا الشعيبي .

وكانت هيا الشعيبي نشرت صورتين عبر “انستغرام”. لأمير قطر تميم بن حمد، وعلقت على الأولى قائلة: “الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك”.

وعلقت الفنانة على الصورة الثانية قائلة: “يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد واخوانه الشيخ جوعان والشيخ خليفة والشيخ جاسم”.

واعتبر السعوديون أن هيا الشعيبي تقصد ملكهم سلمان بن عبدالعزيز فدشنوا هاشتاغ #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه، شتموا خلاله الفنانة وعايروها بتكريمها أكثر من مرة في السعودية.