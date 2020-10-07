نتائج السادس اعدادي 2020 الدور الاول .. نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٠ .. نتائج السادس ٢٠٢٠ نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية قبل قليل نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بكافة فروعه دوره عام 2020 وأسماء أوائل الطلبة ونسب النجاح .

وأكدت وزارة التربية العراقية أن نسبت النجاح للفرع العلمي التطبيقي بلغت ( ‌‎%‎81‎ )، فيما بلغت نسبة النجاح للفرع العلمي الأحيائي ( ‎%‎74) ، وبلغت نسبة النجاح للفرع الأدبي (‎%‎77) .

وتقدم وزير التربية الاستاذ علي مخلف الدليمي في كلمة خاصة بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها الى انتهائها ، وكذلك الوزارات الساندة كلاً من الصحة والتعليم العالي ، والداخلية، والدفاع، والامن الوطني، وهيئة الحشد ، والاتصالات.

كما تقدم الدليمي بالشكر والعرفان لكافة الملاكات التربوية التي اوصلت الامتحانات الى مبتغاها المطلوب.

كما بارك معاليه للطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالاعوام السابقة بكافة فروعه، مشيداً وبفخر بطلبتنا الذين قهروا الظروف الاستثنائية من اجل عراقنا الحبيب.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1834