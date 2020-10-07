إلهام شاهين تمنع عادل إمام من حضور حفل زفاف شقيقها أمير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠١ مساءً (دوت الخليج)

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها الشديد لشقيقها الأصغر أمير شاهين، مؤكدة أنها تعتبره «ابنها»، وخصوصًا أنه كان يناديها بـ«ماما» في صغره.

وأوضحت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «Trending»، أنها حرصت على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى التي أقرتها الحكومة المصرية، لمنع تفشى فيروس «كورونا» خلال الحفل.

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وأكدت أن عدد الحضور في حفل الزفاف، لم يتخط الـ300 شخص، ومعظمهم من أصدقاء أمير.

وأشارت إلى أن مدة إقناع أمير بالزواج استغرقت نحو 5 سنوات، حيث كان يرفض الفكرة تمامًا، لافتة إلى أنها نجحت في ذلك بصعوبة.

وعن غياب الفنان عادل إمام عن حفل الزفاف، أوضحت إلهام شاهين، أن الزعيم من الشخصيات التي تحبها، مشيرة إلى أنه كان سببًا في تقديمها للجمهور، متابعة: «أنا أخاف عليه وأخاف وعلى صحته.. دا الوحيد اللى مش هقدر أبعد الناس عنه.. شرف لى إن عادل إمام يكون موجود في أي مناسبة تخصينى.. وهو سبب وجودى كنجمة سينمائية.. أستاذ الأساتذة».



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