نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. صورة نادرة تضع الفنانة أسيل عمران في مأزق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٧ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد موقع إنستغرام وصفحات تتبع المشاهير عبر السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، صورة وصفها البعض بـ”الصادمة” و ”النادرة”، للفنانة السعودية المقيمة في إمارة دبي أسيل عمران.

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وحسب متداولو الصورة، فإنه تم التقاطها قبل اقتحام أسيل عالم الشهرة في عام 2005 من خلال برنامج اكتشاف المواهب “نجوم الخليج”، والذي توقف عرضه بعد موسمين فقط وتحديدا في يونيو (حزيران) 2006.

وبدت شقيقة الإعلامية السعودية الشهيرة لجين عمران، بإطلالة طبيعية لم تستخدم فيها مستحضرات المكياج، تظهر التغييرات الكبيرة التي طرأت على ملامحها خلال السنوات الماضية، من تجديد في اللوك الخاص بها إلى لجوئها إلى بعض عمليات التجميل أخراها كانت عملية لأنفها.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا، حيث جرى تداولها على نطاق واسع تحت عناوين مختلفة، منها “أسيل عمران قبل الشهرة”، “أسيل عمران بصورة قديمة قبل عمليات التجميل”، فيما راح آخرون يصنعون مقارنة بين “أسيل عمران قبل وبعد الشهرة”.

وانقسم مرتادو تطبيق إنستغرام، بعد مبالغة المستحدمين في تداول الصورة القديمة لأسيل، ما بين من يرى أنها لم تتغير كثيرا، وأن ملامحها بقيت كما هي، ومن يرى أنها بالفعل اختلفت كليا وأنها لم تعد كما كانت عليه في الصورة تتحلى بالجمال الطبيعي.

واعتاد رواد ومتتبعو المشاهير على “السوشال ميديا”، على نبش الصور القديمة لنجومهم وتداولها بشكل فايروسي، مع مقارنات ما بين الأمس واليوم، وكيف تتغير أشكال النجوم خلال فترة زمنية وجيزة بعد دخولهم لعالم الشهرة.

وتعد أسيل (30) سنة، وشقيقتها لجين عمران (42) سنة، من أكثر الفنانات اللواتي يخضعهن الجمهور لتلك المقارنات عبر منصات السوشال ميديا المختلفة، لا سيما وأنهما تحظيان برصيد صوري قديم هائل، لدخولهما إلى عالم الأضواء منذ زمن طويل.





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