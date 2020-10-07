آية شحاته على بعد خطوة واحدة من المشنقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٣ مساءً (دوت الخليج )

أحالت محكمة جنايات بنها في مصر أوراق، آية شحاتة، إلى مفتي الجمهورية، للتصديق على حكم إعدامها، بعد إدانتها بقتل زوجها في شبين القناط. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. صورة نادرة تضع الفنانة أسيل عمران في مأزق فيديو بجريمة إغتصاب وقتل الفتاة شيماء (شاهد) إلهام شاهين تمنع عادل إمام من حضور حفل زفاف شقيقها أمير تفاصيل إغتصاب "كريستيانو رونالدو" عارضة أزياء أمريكية (صور) طرق سحرية تخفي رقم هاتفك وتجعله يظهر كرقم مجهول.. تعرف عليها "مراد علمدار" مهدد بالسجن 12 عامَّا بسبب هاتف زوجته جلست على ركبتيها.. هبة نور تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة فاضحة (شاهد) "علا الفارس" تشعل انتسجرام باستعراض رشاقتها من فوق الحصان.. شاهد "حلا نورة" تتعرض لهجوم شرس بعد إعلانها إجراء عملية تجميل لجزء حساس من جسمها "جومانة مراد" تعلن عن مفاجأة كبيرة لجمهورها كم بلغ سعر إطلالة نادين نجيم الجديدة.. شاهد انطلاق الموسم الثاني من “المؤسس عثمان”.. ومفاجأة بشخصية البطل "إيفانكا ترامب" تستعرض وترقص في الشارع وسط حشد كبير من المارة.. (فيديو) مفاجأة.. حبيب "رهف القنون" يتركها وحيدة والأخيرة تعلق: احترموا رغبته! إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة واتهمت آية شحاتة بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمعاونة ابنة خالتها القاصر، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد لشهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمة وشريكتها. وكانت نيابة شبين القناطر قد أحالت المتهمة وشريكتها للمحكمة لثبوت اتهامهما بقتل الزوج مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثته بجوار مسكنه بمنطقة الطبالين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وقال أحمد البرنس، المحامي، إن هيئة المحكمة تيقنت من أن الواقعة قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما تجردت المتهمتان من مشاعر الإنسانية والرحمة وتخلصتا من الزوج ببشاعة وحاولتا تضليل أجهزة الأمن بأنه قتل بغرض السرقة.

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