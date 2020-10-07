فيديو بجريمة إغتصاب وقتل الفتاة شيماء (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٧ مساءً (دوت الخليج )

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، بصرخات والدة شيماء الجزائرية التي قتلت مؤخراً حرقا على يد مغتصبها.

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واكدت والدة شيماء أن العائلة رفعت دعوى قضائية سابقا ضد المتهم ذاته بتهمة الاغتصاب، فحكم عليه بالسجن 3 سنوات ،وبعد انتهاء المدة عاد لينتقم من ابنتها الضحية.

وأدت قصة الفتاة شيماء إلى إثارة غضب الشارع الجزائري وسط مطالب بفرض التدابير والإجراءات الكفيلة لردع ظاهرة الاعتداء على الأطفال والقصر وإعادة العمل بعقوبة الإعدام..

وقالت محكمة بومرداس إن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

ودشن مغردون وسوم #كلنا_شيماء و #القصاص_لقاتل_شيماء و #JeSuisChaima تعبيرا عن رفضهم لما تعرضت له الفتاة ومطالبين الحكومة باتخاذ خطوات تمنع تكرار الجرائم ضد النساء في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن الجزائر قد أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام منذ بداية التسعينات، ولكن الجدل الدائر حول العقوبة عاد في الآونة الأخيرة، لا سيما بعدما شهد المغرب وتونس حوادث قتل مشابهة، أججت حركة شعبية تطالب بتنفيذ أقصى العقوبات.

وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، قد صرح الأسبوع المنصرم بأن الحكومة تبحث في وضع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام في الحالات المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال.



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