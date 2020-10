في أجرأ إطلالة.. منة فضالي تكشف ظهرها بالكامل مع نصفها الأسفل بعد ظهورها في "الزنزانة" (صور)

View this post on Instagram

🌤 صباح السعادة 🌞🌻 القمر منه فضالى 🍓🍒 صباح الخير 🌞🌼🌻 فولو لأحلى بيدج صور للجميلة ليلى علوى @lailaeljamila @lailaeljamila . . . . . #كابتن_مارو #تصوير #سنااب #هنا_شيحة #صوفينار #ايمي_سمير_غانم #ياسمين_عبدالعزيز#نيللي_كريم #نسرين_طافش#ياسمين_صبري #صبا_مبارك#سارة_الشامي #ايمان_العاصي#ميرنا_نور_الدين #هنا_الزاهد#امينة_خليل #ميرهان_حسين#درة_زروق#ريم_مصطفى #هاجر_احمد#منه_فضالي #نانسي_عجرم#مي_عزالدين#منى_زكي #شيرين_عبدالوهاب #مسرح_مصر #الساحل_الشمالي #علي_ربيع #الكومنت_الفشيخ #مصطفي_خاطر