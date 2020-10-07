نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر في أجرأ إطلالة.. منة فضالي تكشف ظهرها بالكامل مع نصفها الأسفل بعد ظهورها في "الزنزانة" (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٤ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، صور جريئة للفنانة منة فضالي وهي مطلة على البحر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

نهاية مأساوية لـ "كان خالد" تجعله حديث السعوديين على "تويتر"

شاهد.. صورة نادرة تضع الفنانة أسيل عمران في مأزق

فيديو بجريمة إغتصاب وقتل الفتاة شيماء (شاهد)

إلهام شاهين تمنع عادل إمام من حضور حفل زفاف شقيقها أمير

آية شحاته على بعد خطوة واحدة من المشنقة

تفاصيل إغتصاب "كريستيانو رونالدو" عارضة أزياء أمريكية (صور)

طرق سحرية تخفي رقم هاتفك وتجعله يظهر كرقم مجهول.. تعرف عليها

"مراد علمدار" مهدد بالسجن 12 عامَّا بسبب هاتف زوجته

جلست على ركبتيها.. هبة نور تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة فاضحة (شاهد)

"علا الفارس" تشعل انتسجرام باستعراض رشاقتها من فوق الحصان.. شاهد

"حلا نورة" تتعرض لهجوم شرس بعد إعلانها إجراء عملية تجميل لجزء حساس من جسمها

"جومانة مراد" تعلن عن مفاجأة كبيرة لجمهورها

كم بلغ سعر إطلالة نادين نجيم الجديدة.. شاهد

انطلاق الموسم الثاني من “المؤسس عثمان”.. ومفاجأة بشخصية البطل

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وظهرت الفنانة المصرية، بحمالة صدر فقط في نصفها الأعلى، وقطعة قماش صغيرة باللون الأسود في نصفها الأسفل مما كشف عن ظهرها وذراعيها بالكامل، مع ساقيها وفخذيها .

وقال متابعون معلقين:"شيلي الحتة اللي تحت عشان نسيتيها" ، "قمر يا منة" ، "صباح السعادة للقمر منة فضالي" ، "فسخت الدين والحياة مرة واحدة".

وقبل يومين شاركت الفنانة منة فضالي ، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، بصورة لها ، من مشاهد فيلم " زنزانة 7 " الذي يعرض حاليًا بدور السينما المصرية.

وعلقت الفنانة فضالي على الصورة قائلة : "شجن فيلم زنزانة 7 .. منة فضالي #شجن #زنزانة7 ".

وجاءت مشاركة الفنانة المصرية، بهذه الصورة بعد أن اقتربت إيرادات الفيلم من المليون الرابع من الجنيهات ، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية، إذ حقق الفيلم إيرادات بلغت 3 ملايين و750 ألف جنيه، جاءت تفاصيلها مليون و960 ألف جنيه في الأسبوع الأول، ومليون 775 خلال الأسبوع الثانى، حيث تم انزال العمل في دور العرض يوم 16 من شهر سبتمبر الماضى.

الفيلم انطلق تصويره العام الماضى تحت اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

تدور أحداثه حول صراع يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقه "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا.

يذكر أن السينمات تعرض حالياً بجانب "زنزانة 7" أفلام "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وإخراج عصام عبد الحميد، وفيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن، وفيلم "‏الحوت الأزرق" بطولة علاء مرسى وراندا البحيرى وأحمد سلامة وندا بهجت وإخراج أسامة حسام الدين.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام