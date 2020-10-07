نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نهاية مأساوية لـ "كان خالد" تجعله حديث السعوديين على "تويتر" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٤ مساءً (دوت الخليج )

صعد إسم المسلسل الكويتي "كان خالد" قائمة الترند للموضوعات الأكثر مناقشة بين السعوديين على موقع التدوين المصغر “تويتر” تزامنًا مع عرض الحلقة ال 30 من المسلسل والأخيرة على قناة MBC والتي حملت أحداثها مفاجأت للمشاهدين.

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وفي الهاشتاق عبر مغردون عن تأثرهم بالنهاية المأساوية لبطل المسلسل “خالد”، في الحلقة ال 30 والأخيرة التي دارت الاحداث حول محاولة سارة العودة إلى زوجها، واكتشاف سعاد خيانة زوجها خالد بعد أن نقلت له كل أملاكها.

كما شملت أحداث الحلقة الأخيرة ، وفاة أم خالد، وقتل خالد ودانة بعد أن زج بها شقيقها لسرقة أحد تجار المجوهرات، وانتحار سارة وهو ما اعتبره الجمهور نهاية مأساوية غير متوقعة لأحداث #كان_خالد .

"كان خالد" درامي يعرض في حلقاته مشكلات إجتماعية متعارف عليها بالمجتمعات الخليجية في الآونة الاخيرة ولم يكن يعتاد عليها مثل معاملة الأخ لأخواته كما يعرض المسلسل أيضًا قصة حب خالد وسارة.

والمسلسل من بطولة نايف الراشد الذي يقوم بأداء دور خالد ، وزهرة عرفات التي تجسد دور سارة أخته ويشارك أيضاً في التمثيل طيف وفخرية خميس وشهاب جوهر وسارة القبندي، وهو من إخراج نايف الراشد.



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