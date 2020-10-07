بفستان مكشوف.. شيري عادل ترد على خبر زواج طليقها بحلا شيحة (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٥ مساءً (دوت الخليج )

لم يكد يجف حبر الأخبار المتداولة عن ارتباط الفنانة حلا شيحة والداعية المنتح معز مسعود، طليق النجمة شيري عادل، حتى فاجأت الأخيرة جمهورها بإطلالة مكشوفة، لم تظهر بها خلال العام الذي قضته مع زوجها السابق مقدم البرامج الدينية.

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وغابت شيري عن الأنظار خلال الفترة الماضية، ولم تعلق قطعا على الأنباء المتداولة حول علاقة طليقها مسعود بزميلتها حلا، لكنها عادت للظهور عبر حسابها في منصة “إنستغرام”، بإطلالة بسيطة مرتدية فستانا باللون الأبيض مكشوفا من ناحية الصدر، ومن دون مكياج.

وعلّق متابعون على إطلالة شيري التي تبلغ من العمر (32) سنة، بأنها تحاول عبر هذه الصورة الرد على تلك الأنباء، واستفزاز مسعود (42) سنة، خاصة أنها خلال فترة زواجهما ما بين عامي (2018-2019) لم تظهر بإطلالة كهذه مطلقا، بل كانت تعتمد الإطلالات الأكثر احتشاما دائما.

وقال آخرون، إنه بأنباء ارتباط حلا ومعز، يبدو أن شيري تحررت من القيود التي كان يفرضها عليها طليقها في السابق، والتي لربما نقلها إلى حلا شيحة (41 سنة)، حيث سارعت الأخيرة إلى حذف جميع الصور التي تظهر أجزاء من جسدها في حساباتها بالسوشال ميديا.

ولاقت إطلالة شيري بالفستان المطبع بالورود، إعجاب عشرات الآلاف من متابعيها، الذين تغنوا بـ”جمالها الأخاذ” وبالدور الذي أدته خلال مشاركتها في حكاية “أمر شخصي”، من مسلسل “إلا أنا”، الذي تحدثت فيه عن أزمة العنوسة.

ومن ضمن ردود الأفعال على مشاركتها في مسلسل “إلا أنا”، “مثلتي مسلسل أمر شخصي حلو جدا بجد والتزمتي بالشخصية المحجبة وطلعتينا بصورتنا الحقيقيه اخيرا”، “كنتى تجنني فى مسلسل الا انا حبيناكي قوي ابدعتي بجد”.

يشار إلى أن النجمة المصرية شيري عادل صرحت سابقا، بأن طلاقها من معز مسعود، حدث منذ أكثر من عام كامل، وأنها ترفض المتاجرة بحياتها الشخصية، مؤكدة آنذاك، أن طليقها لم يشترط عليها ترك العمل في مجال التمثيل.



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