نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هنادي مهنا تجفف دموع والدها في حفل صاخب (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٩ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الشابة هنادي مهنا ، وهي تجفف دموع والدها الموسيقار هاني مهنا ، في حفل صاخب بمناسبة عقد قرانها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة الزي الشعبي (فيديو)

ياسمين صبري تبرز جزء حساس من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

بفستان مكشوف.. شيري عادل ترد على خبر زواج طليقها بحلا شيحة (صورة)

نهاية مأساوية لـ "كان خالد" تجعله حديث السعوديين على "تويتر"

في أجرأ إطلالة.. منة فضالي تكشف ظهرها بالكامل مع نصفها الأسفل بعد ظهورها في "الزنزانة" (صور)

شاهد.. صورة نادرة تضع الفنانة أسيل عمران في مأزق

فيديو بجريمة إغتصاب وقتل الفتاة شيماء (شاهد)

إلهام شاهين تمنع عادل إمام من حضور حفل زفاف شقيقها أمير

آية شحاته على بعد خطوة واحدة من المشنقة

تفاصيل إغتصاب "كريستيانو رونالدو" عارضة أزياء أمريكية (صور)

طرق سحرية تخفي رقم هاتفك وتجعله يظهر كرقم مجهول.. تعرف عليها

"مراد علمدار" مهدد بالسجن 12 عامَّا بسبب هاتف زوجته

جلست على ركبتيها.. هبة نور تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة فاضحة (شاهد)

"علا الفارس" تشعل انتسجرام باستعراض رشاقتها من فوق الحصان.. شاهد

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

كما أظهر مقطع الفيديو العروس ووالدتها وهما تبكيان بعد انتهاء عقد القران، إلا أن هنادي تماسكت وجففت دموع والدها الذي شاركهما البكاء.

View this post on Instagram هنادي مهنى يودع ابنته بدموع الفرح A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Oct 6, 2020 at 12:21pm PDT

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد ظهرت في احتفالية عقد قرانها وهي ترتدي فستانًا أبيضاً واعتمدت المكياج الهادئ والشعر المنسدل على كتفيها، بينما ارتدى الفنان أحمد خالد صالح بدلة زرقاء وقميصا أبيضا من دون كرافت أو ببيون.

وقررّ العروسان إقامة حفل الزفاف خلال الأيام القليلة المُقبلة، بينما لاقت خطوة عقد القران المفاجئة ترحيبًا واسعًا من جانب الجمهور والمحبين وسط التهاني والتبريكات.

يُذكر أن هنادي مهنا، احتفلت بخطوبتها على أحمد خالد صالح، في ديسمبر من العام الماضي وأقيم حفل الخطوبة في أجواء عائلية بحضور العديد من الأصدقاء والمقربين في منزل والدها الموسيقار هاني مهنا.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام