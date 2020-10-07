مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة الزي الشعبي (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٥ مساءً (دوت الخليج )

ابتكر المهندس حسام محجوب تصميماً لمبنى مقتبس من الزي الشعبي والرسمي السعودي، حيث صمم مبنى على هيئة “الشماغ”، الذي يرتديه غالبية المواطنين في المملكة.

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وقال محجوب، خلال برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه فكر فور عودته إلى السعودية وإنهاء دراسته في الخارج في تغيير الهندسة المعمارية في المملكة، وتوثيق الثقافة السعودية في المباني المعمارية.

وأضاف أن الكثير ممن قابلوه في الخارج تساءلوا عن ماهية الشماغ السعودي، مضيفاً أن ذلك دفعه للتفكير في تصميم بناء على هيئة شماغ.

ولفت إلى أنه درس لمدة سنتين كيفية تطبيق هذه الفكرة، ووجد أنه من السهل بناؤه، مضيفا أن تأكيد ولي العهد بأن نيوم بلد الحالمين شجعه على أن يحلم بأن يتم بناء مبنى الشماغ في المملكة.

وبين أن “مبنى الشماغ” مرشح لنيل جائزة فنون العمارة والتصميم ضمن حزمة الجوائز الثقافية، التي يرعاها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.



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