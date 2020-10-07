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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحالت الأجهزة الأمنية في الكويت طبيبا كويتيا يعمل في مستشفى مبارك إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والاستيلاء على 350 ألف دينار (أكثر من 1.1 مليون دولار)، قيمة رواتب صرفت له بلا وجه حق.

تزوير مستندات

ووفقا لصحيفة ”القبس“ المحلية، فإن الطبيب، الذي يعمل في قسم الباطنية، انقطع عن العمل منذ 2010، وظل يتقاضى رواتبه حتى 2016.

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طبيب كويتي مدمن ينهب مليون دولار من المال العام بطريقة لا تخطر على بال!

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وكشفت التحقيقات قيام الطبيب بتزوير مستندات تثبت أنه على رأس عمله، رغم انقطاعه عنه، احتياله على أحد المسؤولين في المستشفى لحصوله على أختام وتوقيعات تؤكد وجوده على رأس العمل، خلافا للحقيقة؛ ما أدى إلى صرف رواتبه طيلة الأعوام السابقة.

مدمن

وتمكن رجال الأمن من ضبطه بعد نصب كمين له أمام منزله، وتبين أنه بحالة تعاط. وأقر المتهم بالتزوير وإدمان المخدرات وتقاضي رواتب بلا حق، وقد أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.