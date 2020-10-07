نشكركم على قرائتكم خبر فنانة شهيرة تحذف جميع صورها: أهلي عايزيني أتحجب.. شاهد من تكون؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - حذفت الـ فنانة السعودية حلا نورة جميع صورها الشخصية من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار التساؤلات

حول إمكانية اعتزالها للأضواء والشهرة وارتدائها الحجاب، خاصة بعد رفض أهلها دخولها عالم الفن.

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ورغم حذف حلا جميع صورها إلا أنها تركت فيديو قصيرا لها وهي تصفف شعرها بيدها عبر إنستغرام، وعلقت عليه قائلة:

“شنو أول شيء تسوونه أول ما تقعدون من النوم.. أنا أفتح عيوني وأشكر ربي إني حلا”.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وانهالت عليها التعليقات حول سبب حذفها لصورها، لترد بقولها:”حطيتهم بالأرشيف

الأمانة.. كنت بفكر بالاعتزال والتحجب.. أهلي يضغطون عليا يبوني أتحجب..ادعولي الله يكتبلي الخير ويوفقني”.

وآثار ردها جدلا كبيرا بين جمهورها، فقال متابعون:”إذا بدك تلبسيه عشان أهلك بليز ماترتديه لإنك ماراح تعملي به.. المفروض

ترتدي الحجاب عن اقتناع.. كثير هتكوني أحلى بس البسيه وانتي مقتنعة مو عشان بايك ولا أخوكي”.

وبالحديث عن عائلتها أيضًا فقد عبرت حلا وفي وقت سابق عن ندمها الشّديد على أفعالها القديمة، تجاه والدتها، وقدّمت اعتذارًا

على أخطائها السابقة، التي وصلت إلى حدّ المشاجرة، والتشابك مع والدتها، وعن أفعال أخرى، أكبر من مسألة المشادّات التي

المصدر: وكالات