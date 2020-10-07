بعد أن التهم المرض جسدها.. تعليق غريب من بسمة وهبة يقلق الجمهور (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٨ مساءً (دوت الخليج)

ما زالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة تتواجد في العاصمة البريطانية لندن، انتظاراً لنتيجة الفحوص الطبية التي أجرتها قبل مدة، بعد الإعلان عن المرض النادر الذي أُصيبت به واضطرها للسفر الى الخارج لتلقّي العلاج، مما دعاها للإعلان عن فكرة تدشين مشروع جديد، مستغلّةً بذلك إقامتها المؤقتة في لندن انتظاراً لصدور نتائج تحاليلها الطبية.

ونشرت بسمة على حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو صرحت فيه بأنها ستفتتح مطعماً أو مقهى لشاي ما بعد الظهيرة، وهو الأمر المنتشر بكثرة في شوارع العاصمة البريطانية ولا مثيل له في مصر.

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وأوضحت أن شاي الظهيرة يقدَّم معه نوع معين من الحلوى، لم تجده في مصر فذهبت إلى إحدى مدارس الطبخ وتعلمت فنون الطهي اللازمة، وستفتتح المشروع قريباً، منوهةً بأن ديكوراته وأجواءه ستكون رومانسية ومناسبة لعدد من الفئات العمرية. إلا أن التعليق الذي وضعته بسمة على الفيديو أقلق جمهورها عليها، حيث علّقت كاتبة: "مش هضيع ثانية في حياتي أنتظر المجهول.. خلي المجهول بقى اللي ينتظرني".

وكانت بسمة وهبة أثارت حالة من الجدل بين متابعيها على موقع "إنستغرام"، بسبب آخر ظهور لها على منصة الصور والفيديوهات الشهيرة، والتي تظهر فيها بنحافة مفرطة.





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