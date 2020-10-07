العنود العيسى تبدل ملابسها الداخلية في بث مباشر وتشعل مواقع التواصل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

حالة من الجدل أثارتها البلوجر السعودية ونجمة "سناب شات"، العنود العيسى، وذلك بعد ظهورها في فيديو جريء وهي تستعرض "ملابسها الداخلية".

وتحدثت العنود خلال الفيديو، بشكل اعتبره البعض خادشا للحياء، كونها تستعرض مجموعة من ملابس البحر التي أعلنت إنها ستُجربها لأول مرة.

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وظهرت العنود، وهي طالبة سعودية مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، بفيديو عبر حسابها، وهي تستعرض مجموعة من ملابس البحر "البكيني"، ثم ارتدت إحداها وقالت: "شكلها حلو من الأمام، لكن من الخلف المفروض تغطي مؤخرتي، لكن مؤخرتي كبرت وأنا اشتريت مقاسا صغيرًا".

وأثار الفيديو الذي نعتذر عن نشره جدلا واسعا، وتعرضت الطالبة لهجوم كبير، خاصة من السعوديين الذين أبدوا رفضهم التام لما يصدر عنها من تصرفات غير مقبولة دينيًا او مجتمعيًا.

وذاع صيت الشابة السعودية على مواقع التواصل في ديسمبر العام الماضي، حيث نشرت مقطعا عبر "يوتيوب" تروي فيه قصتها، وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ"الفاسدة" موضحة أن السبب وراء سلوكها المثير للجدل هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.



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