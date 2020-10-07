بإشارة "بذيئة".. جان يامان يثير موجة جدل بعد مشاهده الفاضحة في "السيد الخطأ"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٢ مساءً (دوت الخليج)

أثارت صورة حديثة للفنان التركي جان يامان، موجة جدل بين الجمهور، فور تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولفتت إنتباه بعض المتابعين ، حركة إصبع الفنان اثناء ربطة العنق ، ووصفوها بالبذيئة والمقصودة تجاه أحد ما، فيما ذهب بعض آخر للتعليق بعدم المبالغة في التفسيرات والأقاويل بحق الفنان التركي .

وأطل يامان الذي توقف مسلسله "السيد الخطأ" قبل أيام قليلة، في الصورة بشكل رسمي، مرتديًا قميصًا لونه أصفر، وربطة عنق من اللون الأزرق الغامق المنقط.

البعض قال إن حركة إصبع الفنان هي رسالة أراد إيصالها لمن أوقف عمله الدرامي "السيد الخطأ"، الذي ظهر في مشاهد عدة منه بصورة فاضحة ، وقد تكون قناة "فوكس" المقصودة وفق قولهم، لافتين إلى أن الفنان شاهد الصورة قبل نشرها، وبكل تأكيد يعرف أنها سوف تثير الجدل، وأنها رسالة ستلفت انتباه الجهة المقصودة.

وكان جان يامان، قد أثار موجات عدة من الجدل ، جراء بعض صوره وتصرفاته وتصريحاته السابقة التي تركز فيها عن الجنس وتجاوز الخطوط الحمراء ، وقد عرضته أيضا لانتقادات فنانين ووسائل إعلام ..

وأعلنت قناة "فوكس" التركية إيقاف عرض مسلسل "السيد الخطأ" عند الحلقة الـ 14 وذلك بسبب تدني نسبة المشاهدة داخل تركيا، وهو الأمر الذي صدم جمهور يمان خارج تركيا؛ إذ إن المسلسل في عدد من الدول حول العالم ومنها العربية كان يحظى بنسبة مشاهدة متوسطة.

وقررت القناة ، إيقاف العمل من أجل عرض أعمال جديدة، وذلك وفقًا للسياسة التي تتبعها القنوات التركية، حيث دائمًا ما تعتمد حلقات أي عمل على نسبة المشاهدة، فمن الممكن أن يمتد المسلسل إلى أجزاء وحلقات طويلة، ومن الممكن أن يقف في بدايته، وذلك كله وفقًا لنسبة المشاهدة.

ويشارك في بطولة المسلسل النتوقف، إلى جانب الفنان جان يمان مواطنته الفنانة أوزجى جوريل، وتدور أحداثه حول شخصية أوزغور وهو صاحب نادٍ ليلي يلتقي بفتاة جميلة وبسيطة لم تضحك في حياتها أبدا للرجال وتبدأ الأحداث.

وحظي المسلسل في بداية بانتقادات حادة ، حول إصرار الفنان يمان ، بالظهور في الكثير من المشاهد شبه عار، كما أن قصص أعماله مكررة ودائمًا ما تدور حول الجنس والحب والقصص الرومانسية.





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