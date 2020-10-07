نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض صدرها وأردافها بإطلالة فاضحة.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة والإعلامية المصرية جوري بكر ضجة واسعة بعد ظهورها مؤخراً بفستان شفاف كشف تضاريس جسدها بشكل وصفه المتابعون بالفاضح. وظهرت "جوري" في الصورة التي شاركتها متابعيها على "انستجرام" مرتدية فستان أسود طويل شفاف كشف صدرها وأردافها ماعرضها لانتقادات واسعة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: الإعلان عن أغلى ممثلة في العالم (شاهد) بإشارة "بذيئة".. جان يامان يثير موجة جدل بعد مشاهده الفاضحة في "السيد الخطأ" العنود العيسى تبدل ملابسها الداخلية في بث مباشر وتشعل مواقع التواصل تعرف على 10 معلومات هامة عن ولي العهد الكويتي الجديد بعد أن التهم المرض جسدها.. تعليق غريب من بسمة وهبة يقلق الجمهور (فيديو) صدور أول قرارين هامين في الكويت منذ تسلم الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم فيديو مروع لمقيم يعذب طفلته والسلطات السعودية تتدخل مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة الزي الشعبي (فيديو) هنادي مهنا تجفف دموع والدها في حفل صاخب (فيديو) ياسمين صبري تبرز جزء حساس من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة بفستان مكشوف.. شيري عادل ترد على خبر زواج طليقها بحلا شيحة (صورة) نهاية مأساوية لـ "كان خالد" تجعله حديث السعوديين على "تويتر" في أجرأ إطلالة.. منة فضالي تكشف ظهرها بالكامل مع نصفها الأسفل بعد ظهورها في "الزنزانة" (صور) شاهد.. صورة نادرة تضع الفنانة أسيل عمران في مأزق إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة واتهم الجمهور النجمة المصرية بتعمد الإثارة ولفت الأنظار فيما أثنى قسم منهم على جمالها ووصفوا اطلالتها بالأنيقة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة جوري بكر، مسلسل "البرنس"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من بطولة النجم محمد رمضان، أحمد زاهر، نور البنانبة، روجينا. View this post on Instagram ???? . . MAKEUP ARTIST @mai_mokhtar1 PHOTOGRAPHY @Sherifelbouhyofficial HAIR STYLE @hammad_ibrahim_hairstayel ORGANIZED BY @mohamed_hassan_12ho Studio @theeraartstudio A post shared by Jory Bakr ﮼چوري،بكر (@jorybakrofficial) on Sep 17, 2020 at 2:51pm PDT

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