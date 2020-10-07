نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رجل آلي “روبوت” يتجول فى المسجد الحرام برفقة الشيخ السديس!! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عمل الروبوت الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

قد يهمك أيضًا:

فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. أحرص على تناولها!

انفجارات ضخمة في عاصمة هذه الدولة (شاهد الفيديو)

رجل آلي “روبوت” يتجول فى المسجد الحرام برفقة الشيخ السديس!!

تسريب وثائق تكشف مفاجأة بشأن تحركات الشيخ زايد والرئيس الراحل علي عبدالله صالح تجاه إسرائيل قبل 30 عامًا!!

أول فيديو للحظة وصول أردوغان إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ الصباح .. شاهد كيف تم استقباله ومن كان في ترحيبه!

أردوغان غاضبًا: هذا الرئيس وقح وقليل أدب وعليه أن يعرف حدّه.. شاهد من يكون؟؟



لا يحب الظهور الإعلامي.. من هو الشيخ “مشعل الأحمد” ولي العهد الكويتي الجديد ؟

طبيب كويتي مدمن ينهب مليون دولار من المال العام بطريقة لا تخطر على بال!

قرار عاجل بشأن رئيس أركان الجيش الكويتي

هيا الشعيبي تقرر التصعيد وهذا ما ستقوم به.. بعدما تطاولوا عليها بسبب إشادتها بحضور أمير قطر جنازة الشيخ صباح



مشروب بسيط لعلاج القولون ينهي معاناتك

أردوغان مع أمير الكويت الجديد نواف الأحمد وأمير قطر تميم بن حمد.. وبن زايد وابن سلمان في ترقب!!.. مالذي يحدث خلف الكواليس؟

تسريب مقطع فيديو لرئيس هذه الدولة العربية من داخل القصر وفتح تحقيق عاجل.. شاهد

إذا ظهرت هذه العلامة في “لون بشرتك” فهي تدل على احتمال إصابتك بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة!



أسرع طريقة لتطويل الشعر في المنزل (طريقة التحضير)

معدن هام تلقاه “ترامب” يقي الجسم من كورونا ويمنع الوفاة.. تعرف عليه

لمرضى السكري وضغط الدم وسرطان القولون.. إليكم 6 فوائد صحية للمشي بعد الأكل

إذا ظهرت هذه العلامة في “فمك” فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء في جسمك

تسريب “فاضح” لـ ميلانيا ترامب يخص ممثلة أفلام تحرش بها ترامب يثير الجدل.. وهذا ما ورد فيه!

طبيب يُنجب 17 طفلًا من نساء دون علمهن.. ومفاجأة بشأن طريقة حدوث ذلك!

علامة في البول تدل على الإصابة بمرض السكري.. لا تتجاهلها

هل تذكرون “اللمبي” الفنان المصري محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هو ابنه البعيد عن الأضواء! (صور)

بالخطأ.. إلهام شاهين تكشف عن مرض “سمير غانم” وتقلق الجمهور على حالة ميرفت أمين.. شاهد ماذا قالت؟؟

ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خبيثة لا تظهر عليها أعراض.. لكن إذا شعرت بهذا الإحساس فتدارك نفسك قبل فوات الأوان

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة بكاءها والمكالمة مع أمير الكويت “الجديد” بشأن والدها!

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إطلاق هذا الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، سعيًا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحكومة السعودية، وتحقيقًا لرؤيته 2030.

ويقوم الروبوت بالتعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم، مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي، كما يقوم بتحليل متطلبات التعقيم بذكاء وفقًا للآتي: (سيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي).

ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من (5) إلى (8) ساعات بدون تدخل بشري، ويتمكن أيضا من أن يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل مع الروبوت، ويسع الجهاز: (23.8) لتر ويقدر حجم الرش بـ (2) لتر/الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة، وحجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5) إلى (15) مايكرومتر، وأيضًا من المميزات زاوية الكشف الأمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

المصدر: صدى البلد