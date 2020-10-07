نشكركم على قرائتكم خبر أصبح فتاة مكتملة الأوصاف .. الإماراتي المتشبه بالنساء ‘‘بدر خلف’’ يتحول إلى أنثى ويكشف المستور من جسده (صور + فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - يظهر بدر خلف، فى مقطع الفيديو الذى تبلغ مدته 10 ثوانى فقط، وهو يستعرض تفاصيل جسمه بعد التحول من ذكرى وأنثى، دون أن يتضح ما إذا كان هذا التحول نتيجة عملية تجميل أم باستخدام فلاتر تطبيقات التصوير، وفى الفيديو يرتدى "بدر" ملابس تشبه أزياء ياسمين، أميرة عالم ديزنى، وبطلة فيلم "علاء الدين"، إضافة إلى تزينه بشعر بنى طويل، وكتب فى تعليقه على الفيديو، "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتى؟.. باقى كم يوم وتنزل انتظروا".

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وكان قبل عدة أشهر ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى ترند "كيكة"، وهو اسم حركى لخبير تجميل إماراتى يدعى بدر خلف، حيث يقدم فيديوهات للسيدات عن كيفية الحفاظ على البشرة، ولكن بسبب أسلوبه وطريقته أطلق عليه اسم "كيكة"، حتى أصبح هو نفسه يستخدم هذا الاسم.

يمتلك بدر خلف عبر موقعى تويتر وفيس بوك حسابا ولديه أكثر من 349 ألف متابع على تويتر، وأكثر من 748 متابعا على فيس بوك، ورغم أن عددا كبيرا من التعليقات والمتفاعلين معه يسخرون منه ومن طريقته، إلا أنه مستمر فى تقديم المحتوى، سواء على يوتيوب أو تويتر وفيس بوك.

وما يثير الجدل أن بدر خلف يتحدث فى بعض الأحيان بصيغة الأنثى، ومؤخرا، استخدم أحد التطبيقات الذى يقوم بتحويل الوجه الذكر إلى أنثى والعكس، لتظهر صورته وكأنه أنثى مع شعر طويل، وكذلك يقوم ببعض الفيديوهات التى يضع فيها المكياج بطريقة مثيرة.

من بين التغريدات المثيرة للجدل التى كتبها مؤخرا، "بشترى جزيرة وبخليها خاصه للبنات ونفل ابوها لحالنا بدون العيال"، وقال أيضا، "هسه يصير ارشح نفسى لمنصب وزير المراة العراقية وانا مو عراقى ؟"، وقال كذلك بجرأة، "أى وحده مرتبطة تعامل حبيبها كويس وتدلعوا.. عشان ما أجى أدلعوا انا وتقولو شلابه".

فى يناير الماضى، نشر صورته بشكل طبيعى وهو يرتدى تى شيرت وشورت، دون أى ملامح أنثوية، وعلق على الصورة قائلا، "يوم كنت فى فريق الرجال قبل سنتين.. شرايكم أحلا بالشعر القصير أو الطويل"، كذلك أسمى بدر نفسه "ماما بدرية" كاسم شهرة أخر بخلاف "كيكة".

*اليوم السابع