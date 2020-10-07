نشكركم على قرائتكم خبر هذا هو العلاج الذي استعمله ترامب للشفاء من فيروس كورونا وأثبت نجاحه على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كان ديكساميثازون أول علاج أظهر أنه يحسن فرص البقاء على قيد الحياة لدى مرضى فيروس كورونا "كوفيد-19"، لكن لا يمكن إعطاء العقار إلا للمرضى المصابين بشكل حاد، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعد من بين أولئك الذين يتلقون الستيرويد.

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن "ديكساميثازون"، وفقا لصحيفة " thesun".

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ما هو ديكساميثازون؟

الديكساميثازون هو دواء كورتيكوستيرويد يستخدم عادة لعلاج مشاكل الروماتيزم والعديد من الأمراض الجلدية وبعض التهابات الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

يمكنه أيضًا علاج الخناق، وهو عدوى في الجهاز التنفسي عادة ما يسببها فيروس يصيب الأطفال غالبًا.

تم إنتاجه في عام 1957، قبل الموافقة عليه للاستخدام الطبي في عام 1961 - وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، إنه ليس عقارًا باهظ التكلفة، وهو متوفر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ما هو استخدام ديكساميثازون؟

يخفف الديكساميثازون الالتهاب في أجزاء مختلفة من الجسم، ويتم استخدامه للمساعدة في تقليل التورم (الوذمة) التي يمكن أن تسببها أورام العمود الفقري والدماغ، ولعلاج التهاب العين.

يستخدم ديكساميثازون أيضًا لعلاج العديد من الحالات المختلفة مثل اضطرابات الحساسية أو الأمراض الجلدية أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب المفاصل أو الذئبة أو الصدفية أو اضطرابات التنفس.

ما هي الآثار الجانبية ؟

يمكن أن يؤدي استخدامه على المدى الطويل إلى مشاكل حادة في العين مثل إعتام عدسة العين أو الجلوكوما، ويعاني حوالي 30 في المائة من الأشخاص الذين يستخدمون الدواء من مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية الأخرى.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة، الأرق واحتباس السوائل وحرقة المعدة والصداع والتعب وضعف العضلات، يمكن أن يسبب الدواء أيضًا القلق والضعف الإدراكي والسلوك غير الطبيعي وفي الحالات القصوى، نوبات الذهان.

تشمل الآثار الجانبية غير الشائعة للعقار المضاد للالتهاب، زيادة الشهية، واضطرابات العين، وفشل القلب، والنوبة، وإعادة تنشيط مرض السل والدوار.

هل يعالج فيروس كورونا؟

تمت الموافقة على الديكساميثازون باعتباره "أهم عقار حتى الآن"، وهو أول علاج يظهر أنه يحسن البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كورونا.

يعتقد العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية أن الستيرويد المتوفر بشكل شائع، يمكن أن يقلل من خطر الموت بنسبة الثلث بالنسبة للمرضى الأكثر خطورة.

وكشفوا أن النتائج التي توصلوا إليها تمثل "أكبر اختراق" حتى الآن في المعركة ضد فيروس كورونا.

ومع ذلك، زعموا أنه إذا كان متاحًا في بداية الوباء، كان من الممكن منع ما يصل إلى 5000 حالة وفاة بريطانية.

خلال التجارب، قلل الدواء خطر الوفاة بنسبة 35 في المائة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وبالنسبة لأولئك الذين يتلقون دعمًا للأكسجين، فقد خفض معدل الوفيات بنسبة 20 في المائة.

وفي غضون ذلك، كشف بيتيري هوربي من قسم الطب بجامعة نوفيلد والمحقق الرئيسي في المحاكمة أنها "نتيجة مرحب بها للغاية".

وقال أستاذ الأمراض المعدية المستجدة: "هذا هو الدواء الوحيد الذي أظهر حتى الآن أنه يقلل الوفيات، بشكل كبير، إنه اختراق كبير على ما أعتقد".

أين يمكنني الحصول على ديكساميثازون؟

يتوفر في المستشفيات، ولكن لا ينبغي على الناس الخروج وشرائه لتناوله في المنزل دون توصية من المتخصصين الطبيين.

لا يبدو أنه يساعد الأشخاص الذين يعانون من أعراض أخف من فيروس كورونا، مثل أولئك الذين لا يحتاجون إلى مساعدة على التنفس.

هل يعالج دونالد ترامب بالديكساميثازون؟

يوم الأحد، 4 أكتوبر، تم التأكيد على أن دونالد ترامب كان يعالج بالديكساميثازون.

وقال الدكتور بريان جاريبالدي، من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بالولايات المتحدة، حيث يتلقى ترامب العلاج منذ يوم الجمعة، 2 أكتوبر، إن الدواء أُعطى ترامب استجابة لمستويات الأكسجين المنخفضة، متابعا: "لقد تلقى جرعته الأولى وخطتنا هي مواصلة ذلك في الوقت الحالي".

وقال أطباؤه إن ترامب يتلقى أيضًا علاجًا تجريبيًا، وهو REGN-COV2 من Regeneron ، بالإضافة إلى الزنك وفيتامين D والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين.

*ذا صن