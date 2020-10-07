كشفت صدرها وابطها.. نجمة "باب الحارة" تتحول إلى هيكل عظمي.. والجمهور: طالعة من مجاعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢١ مساءً (دوت الخليج )

نشرت نجمة مسلسل باب الحارة، المثيرة للجدل شمس بسام الملأ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، صورة جديدة أثارت استغراب متابعيها، بسبب نحافتها المفرطة.

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وارتدت إبنة المخرج بسام الملأ ، في اطلالتها توب مكشوف الصدر والإبط ، واختارت تسريحة شعر عادية منسدلة إلى ظهرها، مع مكياج ثقيل أحدث بعض التشويه في ملامح وجهها.

كما ظهرت الفنانة شمس الملأ، نحيفة جدا ، الأمر الذي جعل تركيز معظم متابعيها، حول هذا الجانب ووصفها الكثير منهم ب"الهيكل العظمى" . التعليقات على صورة نجمة الأجزاء الأخيرة من المسلسل الشهير " باب الحارة" ، هذه المرة أحتوت في مجملها على نقد وسخرية بشأن النحافة المفرطة التي أظهرت اضلاعها وقفصها الصدري.

وبالإضافة إلى تلك التعليقات تحدث قلة من المتابعين عن ملابسها المكشوفة وعن جمالها.

وهذه بعض تعليقات المتابعين : (كل شوية تنحفين ديري بالك ما تختفين، الف مبروك طالع لك شوارب، ما في تناسق بين الوجه والجسم، كثير نحيفة حرام هيك قولي طالعة من مجاعة، منورة شموسي، صايرة هيكل عظمي، خسارة كنت طيبة في باب الحارة ، انت ممثلة ولا شو ، قمر مساء النجوم)

ومؤخراً نشرت نجمة مسلسل "باب الحارة " شمس بسام الملأ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو وصور جريئة أثارت جدلا واسعا.

وارتدت إبنة المخرج والمنتج السوري المعروف بسام الملأ، في اطلالتها داخل إحدى الملاهي، فستاناً شفافاً باللون الأبيض، يكشف معظم جسدها.

وظهرت في الصورة الأولى وهي ترفع فستانها الشفاف من الأسفل لتكشف بوضوح أكثر عن ساقيها وفخذيها إلى جانب صدرها وبطنها المكشوفان.

وفي الصورة الثانية ظهرت واقفة ويديها ممسكتان بأعلى مؤخرتها، وصدرها العاري بارز مع ظهور بقية جسدها -كما في اللقطة الأولى - من تحت فستانها الشفاف.

أما في مقطع الفيديو فظهرت الشابة السورية المثيرة للجدل، وهي تلعب فوق "مرجيحة"، وتقترب من الكاميرا أكثر وأكثر لتظهر لجزائها من الأمام بصورة أوضح.

بدأت إبنة المخرج والمنتج بسام الملأ، "شمس"، العمل الفني، بإقتحام الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" عام 2017 ، بعد مشاركة شقيقها أدهم في الاجزاء الأولى منه بشخصية "سليم ".

واثار التحاق شمس بالمسلسل حينها جدل حول موهبتها واحقيتها بتقمص الدور، إلا أنها إجادت تقمص دورها وحققت نجاحا كبيرا، مما صعدها إلى دور البطولة بجانب عدد من فريق بقية أجزاء "باب الحارة " المعروضة بعد الجزء التاسع.

وعرفت أعمال والد الفنانة الشابة ، المخرج والمنتج بسام الملا، وخصوصا تلك التي تناولت البيئة الدمشقية ومنها المسلسل الشهير " باب الحارة " ، بجماهيريتها الواسعة في الوطن العربي، فقد أعيد عرضها على شاشات الكثير من القنوات الفضائية العربية عشرات المرات وحققت ولا تزال نسب مشاهدة مرتفعة.

وحصدت أعماله العديد من الجوائز الذهبية في مهرجان القاهرة لأيام شامية في مسلسل "العبابيد" وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل "باب الحارة" في مهرجان التلفزيون العربي بتونس،؛وغيرها من الجوائز العربية والدولية المرموقة.



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