البنك المركزي اليمني يوجه دعوة لشركات الصرافة في كل المحافظات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دعا البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، كافة شركات الصرافة إلى اجتماع لتأسيس شبكة حوالات مالية محلية واحدة، وذلك بعد أيام من إيقاف عمل جميع الشركات المالية.بشكل كامل.

وأظهر تعميم، وصل “يمن مونيتور” نسخه منه، أن الاجتماع سيناقش قرار محافظ البنك المركزي رقم (18) لسنة 2020 بشأن إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة والتحول للعمل من خلال شبكة حوالات مالية واحدة تشترك في تأسيسها شركات الصرافة المرخصة.

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وحسب التعميم، فإنه يلزم أن يمثل كل شركة صرافة، المدير التنفيذي للشركة، أو شخص آخر لديه تفويض رسمي منه بذلك، لتأكيد، علم إدارة الشركة، والمسؤولية في اتخاذ القرارات.

ونهاية الشهر الماضي، وجه البنك المركزي، شركات الصرافة بتوقيف جميع شبكات الحوالات المالية على المستوى المحلي، في إطار تدخلاته للحد من تدهور سعر الريال مقابل العملات الأجنبية.

وفي 22 سبتمبر الجاري، قرر البنك إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية ابتداءً من تاريخ 26 سبتمبر؛ على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، لحين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشرافه.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت محافظات يمنية خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات للتنديد بارتفاع الأسعار وغياب الدور الحكومي عن وقف تدهور الريال.

وانهار الريال اليمني لمستويات قياسية في سبتمبر الجاري، حيث وصل إلى نحو 820 للدولار و214 للريال السعودي وهو أعلى رقم يصل إليه خلال سنوات الحرب.