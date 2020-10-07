بإطلالة نادرة.. كاريس بشار تشعل "إنستغرام".. والجمهور ينبهر ببدلة الفتوة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

أشعلت النجمة السورية كاريس بشار، منصة تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام" بصورة قديمة لها وهي ترتدي الزي العسكري.

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وتناقل رواد "إنستغرام" الصورة القديمة بشكل واسع ، وابدوا إعجابهم الشديد بالنجمة السورية، وبإطلالتها القديمة التي ارتدت فيها "بدلة الفتوة" وهي رداء المدرسة العسكرية قديما في سوريا، ليتبين أنها تعود إلى تسعينيات القرن الماضي من مشاركتها في مسلسل "مذكرات عائلة" الذي عرض في العام 1998.

وبدت كاريس بشار (45) عاما، في الصورة بملامح قريبة جدا من ملامحها الحالية وهو ما أشار إليه المتابعون، مؤكدين أنها لم تخضع لأي تعديلات في الشكل ولم تجر أي عمليات تجميل وما زالت تحافظ على إطلالتها الطبيعية.

وتغنى المعلقون بجمال زوجة "المعلم عمر" في مسلسل ليالي الصالحية الذي عرض في العام 2004 وقدمت فيه كاريس واحدا من أعظم أدوارها، ومن ضمن التعليقات؛ "سبحان الخالق ما أجملك.."، "شفتو الجمال الطبيعي"، "كاريس بتنحب كتير".

يشار إلى أن مسلسل "مذكرات عائلة" ضم نخبة من نجوم الدراما السورية، مثل سلوم حداد، وسلمى المصري، وباسم عيسى، ولؤي حوراني، وهدى شعراوي، وسلوى سعيد، ووفاء موصللي، ونجوى علوان، وبشار إسماعيل.

ويتناول في قصته، عائلة من الطبقة السورية متوسطة الدخل، كما يتناول قضايا يومية روتينية من الدراما الاجتماعية في تلك الحقبة من التسعينيات.

وتعدّ كاريس بشّار، واحدة من ألمع نجوم الدراما السورية والعربية، وتتمتع برصيد فني كبير يمتد لنحو ثلاثين عاما؛ ما يفتح المجال أمام جمهورها العريض لاستعادة الكثير من الذكريات الجميلة التي عايشوها في الأعمال التي قدمتها طيلة تلك السنوات.

ورغم الرصيد الفني الكبير الذي تتمتع به كاريس بشار، حيث بدأت مشوارها المهني في العام 1992، إلا أنها انكفأت نحو الدراما المحلية المنجزة في الداخل السوري، لتبتعد كثيرا عن الدارما العربية المشتركة التي تشهد نشاطا كبيرا في الوقت الراهن.



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