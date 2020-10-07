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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعدما انتشر فيديو مروع على مواقع التواصل، يظهر شخصاً يربط طفلة تحت سلم ويكبل يديها، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه تم توقيف المعتدي.

وأوضح أنه بناءً على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي من قيام شخص بربط طفلة والاعتداء عليها بضربها بسوط، أصدر النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية بحقه.

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وافد في السعودية ربط طفلة وانهال عليها بالسوط.. وعند القبض عليه كانت المفاجأة

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وبناء على ذلك فقد تم تحديد هوية الشخص، الذي اتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، فتم القبض عليه بعد التحقق من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

إلى ذلك، أكد المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء. وشدد على أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (15-17) من نظام الإجراءات الجزائية.

تبين أنه والدها

بدوره، أعلن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أمس الثلاثاء أنه بعد انتشار مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة، من تحديد هويته والقبض عليه.

كما أشار إلى أن المعتدي في العقد الرابع من العمر، وهو والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

المصدر: العربية نت