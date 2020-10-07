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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سرطان الرئة هو مرض له أعراض لا تتعلق دائمًا بحلق الشخص. يمكن أن تظهر أعراض المرض في بعض الأحيان في أماكن من الجسم لا تعتقد أنها مرتبطة بسرطان الرئة. إذا كان وجهك يبدو بطريقة معينة ، فقد يكون عامل خطر للمرض الفتاك.

يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة. يتم تشخيص حوالي 47000 شخص بهذه الحالة كل عام في المملكة المتحدة. عادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة. لكن الوجه الذي يبدو منتفخًا يمكن أن يكون مؤشرًا.

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علامة في “الوجه” تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة.. وإليك طريقة الوقاية

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قال موقع Lungcancer.net إن سرطان الرئة يمكن أن يسبب تورمًا في الوجه والرقبة عندما يضغط ورم (خبيث) على الوريد الذي ينتقل من الرأس إلى القلب.

تابع الموقع الصحي: “هذا العرض يسمى متلازمة الوريد الأجوف العلوي أو انسداد الوريد الأجوف العلوي.

"الوريد الأجوف العلوي هو اسم الوريد الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب.

يمر الوريد الأجوف العلوي بالقرب من الجزء العلوي من الرئة اليمنى ، وكذلك بالقرب من العقد الليمفاوية في تجويف الصدر.

"الأورام الموجودة في الرئة أو حولها أو في الغدد الليمفاوية قد تتداخل مع عمل الوريد الأجوف العلوي ، مما يمنع التدفق الطبيعي للدم."

في دراسة نشرت في Oxford Academic ، تم التحقيق في تورم الوجه والنعاس لدى مريض مصاب بالسرطان.

ولاحظت الدراسة: "أصيب المريض فجأة بوذمة جفن ثنائية وتورم في الوجه وذراع في الذراع ، وأصبح نعاسًا تدريجيًا مع انتفاخ وريدي في الرقبة وأوردة جدار الصدر السطحية.

كشف التصوير المقطعي المحوسب الآن عن كتلة من الغدد الليمفاوية المنصفية المتضخمة التي تضغط على الوريد الأجوف العلوي.

تعرض المريض للإصابة بسرطان منتشر مجهول بدائي ، وهو عرض ليس نادر الحدوث ، واجهه 4٪ من مرضى الأورام.

"كان أهم أعراضها هو الألم ، حتى أصيبت بتورم في الوجه ، وذمة في الذراع ، ونعاس - وهي علامات نموذجية لانسداد SVC.

"عندما لا يتعلق الأمر بالأجهزة داخل الأوعية الدموية (حوالي ثلث الحالات) ، يكون الورم الخبيث داخل الصدر (غالبًا سرطان الرئة أو سرطان الغدد الليمفاوية أو السرطان النقيلي) مسؤولاً.

"قد لا تكون متلازمة SVC في كثير من الأحيان من الأعراض الحالية لورم غير مشخص." .

قالت NHS عادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة.

وتابع الموقع: "أعراض سرطان الرئة تتطور مع تقدم الحالة".

تشمل الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة ما يلي:

سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

سعال طويل الأمد يزداد سوءًا

التهابات الصدر التي تستمر في العودة

سعال الدم

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

ضيق التنفس المستمر

التعب المستمر أو نقص الطاقة

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

كيفية الوقاية من سرطان الرئة

تنصح الهيئة الصحية أيضًا بأفضل السبل للوقاية من سرطان الرئة.

يعد الإقلاع عن التدخين أحد أفضل الطرق للوقاية من سرطان الرئة.

تنصح: "مهما طال أمد تدخينه ، فإن الأمر يستحق الإقلاع عنه دائمًا. كل عام لا تدخن يقلل من خطر إصابتك بأمراض خطيرة ، مثل سرطان الرئة. بعد 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين ، تنخفض فرص إصابتك بسرطان الرئة إلى النصف مقارنة بمن يدخن ".

يمكن أن يساعد أيضًا تناول نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المصدر: ديلي اكسبرس