نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون الفنانة الإماراتية ‘‘أحلام’’؟؟.. شاهدوا كيف أصبحت بعد تجربة لقاح ‘‘كورونا’’ (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت المطربة الإماراتية، أحلام، عن تطورات حالتها الصحية بعد مرور ثلاثة أيام من تلقيها لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس "كورونا" المستجد، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الإماراتية.
وغردت أحلام عبر حسابها على موقع "تويتر": "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لـ(كوفيد-19) الحمد لله كل شي ممتاز وأنا مرتاحة جدا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائما، أسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعا".
جديد أخبار دوت الخليج:
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فاجأت جمهورها مؤخرا بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع "إنستغرام".
وتمنت أحلام أن "تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس مثنية على الجهود التي تبذلها السلطات في بلدها في هذا الاتجاه".
*سبوتنيك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تذكرون الفنانة الإماراتية ‘‘أحلام’’؟؟.. شاهدوا كيف أصبحت بعد تجربة لقاح ‘‘كورونا’’ (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.