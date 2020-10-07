نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصورة.. ريهام سعيد تفاجئ الجمهور بعودتها لـ"صبايا الخير" في "النهار" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥١ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها بعودتها لتقديم برنامج صبايا الخير على شاشة قناة النهار المصرية وأعلنت "النهار" عن تعاقدها مع ريهام سعيد، لتعود مجدداً الى القناة بعد غياب دام عامين، حيث بدأت تقديم برنامجها عام 2012 حتى 2018 ثم غابت بعد ذلك .

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وأضافت القناة، في بيان لها انه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللاعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعبتر ريهام اكبر الداعمين له في السنوات الاخيرة .

وبدأت ريهام حياتها المهنية مذيعة ببرنامج «صبايا» في 2003 بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والانسانية ، وعملت في عدد من القنوات الاخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة 15 سنة مضت.

وكان لريهام عدد من التجارب الفنية ، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحاً ملحوظاً في ظهورها الفني.

وبدأت مشاركتها في الدراما عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار، ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية مرسي عاوز كرسي، وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين.ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.





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