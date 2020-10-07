مفاجأة غير متوقعة.. ياسمين صبري تخطف لقب محمد صلاح (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٩ مساءً (دوت الخليج)

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري لقب فخر العرب من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي. يأتي ذلك بعد مشاركتها للجمهور عدة صور عبر حسابها الرسمي في منصة انستجرام ظهرت فيها بفستان مزرر قصير مع قميص ساتتان أبيض وساقين مكشوفتين. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بفستان ملتصق بأردافها.. شيرين أبو العز تدثر الشاطئ بجسدها وتكشف مفاتنها بالصورة.. ريهام سعيد تفاجئ الجمهور بعودتها لـ"صبايا الخير" في "النهار" بإطلالة نادرة.. كاريس بشار تشعل "إنستغرام".. والجمهور ينبهر ببدلة الفتوة كشفت صدرها وابطها.. نجمة "باب الحارة" تتحول إلى هيكل عظمي.. والجمهور: طالعة من مجاعة نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض صدرها وأردافها بإطلالة فاضحة.. شاهد الإعلان عن أغلى ممثلة في العالم (شاهد) بإشارة "بذيئة".. جان يامان يثير موجة جدل بعد مشاهده الفاضحة في "السيد الخطأ" العنود العيسى تبدل ملابسها الداخلية في بث مباشر وتشعل مواقع التواصل تعرف على 10 معلومات هامة عن ولي العهد الكويتي الجديد بعد أن التهم المرض جسدها.. تعليق غريب من بسمة وهبة يقلق الجمهور (فيديو) صدور أول قرارين هامين في الكويت منذ تسلم الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم فيديو مروع لمقيم يعذب طفلته والسلطات السعودية تتدخل مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة الزي الشعبي (فيديو) هنادي مهنا تجفف دموع والدها في حفل صاخب (فيديو) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وتغزل الجمهور باطلالة ياسمين وأثنى الجمهور على اطلالتها بالطول الكامل بعد مشاركتها لهم جزء من الصورة منذ عدة أيام. وترك المتابعون العديد من التعليقات الايجابية وكان من بينهم تعليق السناريست شريف مجدي الذي أطلق لقب فخر العرب على ياسمين صبري. View this post on Instagram 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 14, 2020 at 6:38am PDT View this post on Instagram 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 14, 2020 at 6:38am PDT View this post on Instagram 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 14, 2020 at 6:38am PDT A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 14, 2020 at 6:38am PDT

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