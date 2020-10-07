بفستان ملتصق بأردافها.. شيرين أبو العز تدثر الشاطئ بجسدها وتكشف مفاتنها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٧ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة المصرية "شيرين أبو العز عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على الشاطئ.

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وظهرت "شيرين أبو العز في الجلسة بإطلالة جريئة ومميزة، ارتدت لها فستاناً أسوداً مكشوف ، نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كما بدت وهي تدثر الشاطئ بجسدها العاري الساقين مع القدمين والصدر ، وفستانها المغمور بالماء ملتصق بأردافها وما تبقى تحته من مفاتنها.

ولدت شيرين أبو العز ، في 20 يوليو 1993 من أم لبنانية وأب مصري ودخلت مجال عرض الأزياء منذ الثالثة عشرة من عمرها، بتشجيع من والدتها التي مارست هذه المهنة مدة سنة، وهي من أب مصري وأم لبنانية.

حصلت على لقب "مليحة العرب" في العام 2010 وخلال مسيرتها شاركت شيرين أيضاً في فيديو كليبين أحدهما كان مع ملحم زين بعنوان "كبد "كبد بد"، والآخر مع مروان الشامي وهو لأغنية "شو هيدا".

وخاضت تجربة التمثيل، وأدّت دور البطولة في فيلم لبناني وفي مسلسل "الحب الحرام" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وهي المشاركة الثانية لها كممثلة في الدراما المصرية بعد تجربتها الأولى في مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق فى شهر رمضان الماضي.

مسلسل "الحب الحرام" بطولة بوسى، عبير صبري، منة فضالى، حازم سمير، طارق صبرى، جيهان خليل، أحمد عصام، أحمد صلاح حسنى، سمر جابر، كلوديا، أشرف مصيلحى، مى فخري، رباب ممتاز، خلود سرحان، تأليف حسين مصطفى محرم،وإخراج محمد عبد الخالق.

وظهرت شيرين أبو العز لأول مرة فى مصر عندما استعان بها النجم تامر حسنى فى أغنيته المصورة بطريقة الفيديو كليب "يا مالى عينى" بعدما طلبت منه خلال حفل له فى بيروت أن يستعين بها في أى عمل له لأن حلم حياتها الظهور معه، وبالفعل شاهدها تامر فى فيلم واقتنع بها واستعان بها كموديل فى الكليب.



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