نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حمدين صباحي يثير الجدل بتعليق مفاجئ على قضية مقتل ’’عويس الراوي‘‘ وينشر صورة مؤثرة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدر وسم (#عويس_الراوي) التفاعل على المنصات المصرية الأربعاء وذلك بعد يوم واحد من قرارات النيابة العامة المصرية بشأن مقتله على يد ضابط شرطة في منزله بمحافظة الأقصر.

وقالت النيابة العامة في بيان أمس الثلاثاء إن الراوي قتل بعد محاولته مقاومة الشرطة بسلاح ناري ضبط بجوار جثمانه بقصد الحيلولة دون القبض عليه وعلى ذويه.

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستباشر التحقيق فيما نسب إلى الأسرة من "جرائم إرهابية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".

قد يهمك أيضًا:

فتاة تشوه وجه والدها في الكويت بمادة حارقة لسبب غريب

حمدين صباحي يثير الجدل بتعليق مفاجئ على قضية مقتل ’’عويس الراوي‘‘ وينشر صورة مؤثرة (شاهد)

أول حضور عسكري إسرائيلي في الإمارات.. وإعلان رسمي بشأنه

علامة في “الوجه” تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة.. وإليك طريقة الوقاية

وافد في السعودية ربط طفلة وانهال عليها بالسوط.. وعند القبض عليه كانت المفاجأة

العثور على مفاجأة بحوزة “عصابة مسلحة” في منطقة عسير بعد أن داهمتها الشرطة السعودية

خبيرة تغذية تحذر من الخضروات: في هذه الحالة تتحول إلى سم يفتك بالجسم ويسبب الأمراض المزمنة

مرزوق الغانم يهز وجدان الكويتيين في جلسة تأبين الأمير الراحل صباح الأحمد.. شاهد ماذا قال؟ (فيديو مؤثر)

أول تعليق من بوتين بشأن حرب أرمينيا وأذربيجان

سر ظهور “الكرش” بشكل مفاجئ .. وأسرع طريقة للتخلص منه

الخطوط السعودية تعلن موعد فتح الرحلات الدولية (صورة).

فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. أحرص على تناولها!

انفجارات ضخمة في عاصمة هذه الدولة (شاهد الفيديو)

رجل آلي “روبوت” يتجول فى المسجد الحرام برفقة الشيخ السديس!!

تسريب وثائق تكشف مفاجأة بشأن تحركات الشيخ زايد والرئيس الراحل علي عبدالله صالح تجاه إسرائيل قبل 30 عامًا!!

أول فيديو للحظة وصول أردوغان إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ الصباح .. شاهد كيف تم استقباله ومن كان في ترحيبه!

أردوغان غاضبًا: هذا الرئيس وقح وقليل أدب وعليه أن يعرف حدّه.. شاهد من يكون؟؟



لا يحب الظهور الإعلامي.. من هو الشيخ “مشعل الأحمد” ولي العهد الكويتي الجديد ؟

طبيب كويتي مدمن ينهب مليون دولار من المال العام بطريقة لا تخطر على بال!

قرار عاجل بشأن رئيس أركان الجيش الكويتي

هيا الشعيبي تقرر التصعيد وهذا ما ستقوم به.. بعدما تطاولوا عليها بسبب إشادتها بحضور أمير قطر جنازة الشيخ صباح



مشروب بسيط لعلاج القولون ينهي معاناتك

أردوغان مع أمير الكويت الجديد نواف الأحمد وأمير قطر تميم بن حمد.. وبن زايد وابن سلمان في ترقب!!.. مالذي يحدث خلف الكواليس؟

تسريب مقطع فيديو لرئيس هذه الدولة العربية من داخل القصر وفتح تحقيق عاجل.. شاهد

إذا ظهرت هذه العلامة في “لون بشرتك” فهي تدل على احتمال إصابتك بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة!



أسرع طريقة لتطويل الشعر في المنزل (طريقة التحضير)

معدن هام تلقاه “ترامب” يقي الجسم من كورونا ويمنع الوفاة.. تعرف عليه

لمرضى السكري وضغط الدم وسرطان القولون.. إليكم 6 فوائد صحية للمشي بعد الأكل

إذا ظهرت هذه العلامة في “فمك” فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء في جسمك

تسريب “فاضح” لـ ميلانيا ترامب يخص ممثلة أفلام تحرش بها ترامب يثير الجدل.. وهذا ما ورد فيه!

طبيب يُنجب 17 طفلًا من نساء دون علمهن.. ومفاجأة بشأن طريقة حدوث ذلك!

علامة في البول تدل على الإصابة بمرض السكري.. لا تتجاهلها

هل تذكرون “اللمبي” الفنان المصري محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هو ابنه البعيد عن الأضواء! (صور)

بالخطأ.. إلهام شاهين تكشف عن مرض “سمير غانم” وتقلق الجمهور على حالة ميرفت أمين.. شاهد ماذا قالت؟؟

ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خبيثة لا تظهر عليها أعراض.. لكن إذا شعرت بهذا الإحساس فتدارك نفسك قبل فوات الأوان

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة بكاءها والمكالمة مع أمير الكويت “الجديد” بشأن والدها!

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

هذه القرارات أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، وأعاد مغردون التذكير بمقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرجع لعام 2013، وعد فيه بعدم محاسبة الضباط في حالة إصابتهم للمتظاهرين.

وكانت قد شهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة قبل أسبوع إثر مقتل أحد أبناء المدينة (عويس الراوي) على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قوات الأمن.

وعلى مواقع التواصل شكك كثيرون في رواية النيابة العامة وقالوا كيف لشخص معه سلاح آلي لا يصيب به أي من أفراد الأمن؟ ولماذا لم يدافع عن نفسه بسلاحه هذا بل وأخذ 3 رصاصات في رأسه من المسافة صفر؟

وذكّر آخرون بحادث مقتل الشاب خالد سعيد على يد أفراد من الشرطة المصرية عام 2010، والذي أصبح أيقونة ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس مبارك، وكانت السلطات المصرية قالت عن خالد سعيد آنذاك أنه ابتلع لفافة من مخدر البنغو ومات إثر ذلك.

واعتبروا أن مقتل عويس الراوي ما هو إلا امتداد لانتهاكات الشرطة ضد الشعب المصري التي تمضي دون حساب.

أثار المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الجدل بين متابعيه بعد أن نشر صورة للراوي مع طفله، عبر حسابه على فيسبوك.

وعلق عليها متسائلا:" كيف سيكبر هذا الطفل مالم تنتصر العدالة لدم هذا الرجل ؟".

لاحقا أتبع صباحي الصورة بتدوينة انتقد فيها الحكومة قائلا: "سلطة مصابة بضمور العقل السياسي وتضخم العضلات الأمنية تستفز بركان الغضب المكتوم لينفجر".

وختم تدوينته بوسمي " #عويس_الراوي و#شهيد_الكرامة ".

وأثارت تدوينات صباحي موجة من الجدل بين متابعيه الذين انقسموا إلى فريقين، شن الأول هجوما واسعا على المعارض المصري واتهموه بـ "التهويل"، بينما تضامن معه الفريق الثاني وأشادوا به، فيما اعتبر فريق آخر، أن الرجل الذي غدر بالديموقراطية وباع مبادئها للعسكر، وشارك في أكبر جريمة سياسية ووطنية حديثة ممثلة بانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، يحاول اليوم دغدغة مشاعر المصريين الغاضبين على كلما يمت للانقلاب بصلة.