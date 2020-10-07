نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الفنانة السعودية ريم عبدالله تنافس ياسمين صبري وتقهر أحلام.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٢ مساءً (دوت الخليج)

لم ينسى الجمهور مجوهرات أحلام التي أطلت بها في موسم الرياض وخاتم خطوبة ياسمين صبري الذي أهداه لها أبو هشيمة، لتظهر الفنانة السعودية ريم عبدالله بعقد رعد الشمال.

وأدهش عقد رعد الشمال المتابعين لعدة أسباب أهمها ضخامته حيث غطى جزء كبير من عباءة ريم، وثمنه الذي وصل لمليون و 400 الف ريال سعودي.

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وشغلت الممثلة السعودية ريم عبدالله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" وهي في أحد محلات الذهب، وقالت إنها تريد شراء "رعد الشمال". وأظهر المقطع ارتداء ريم عبدالله للذهب وهو يغطي كامل جسمها، وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم.

وظهرت ريم عبدالله وهي ترتدي طقم "رعد الشمال". وقالت:"شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا".

فيديو الفنانة السعودية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم وصف هذا التصرف مبالغ فيه وشبهوه بالدرع، والبعض انتقد غلاء ثمنه، وتبلغ قيمته أكثر من مليون ريال وبوزن يتجاوز4 كغ.





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