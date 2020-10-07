نشكركم على قرائتكم خبر ‘‘رغد صدام حسين’’ تكشف حقيقة بكائها والمكالمة مع أمير الكويت “الجديد” بشأن والدها! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أصدرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، بيانا نفت فيه تصريحات نسبت لها بشأن مكالمة مزعومة مع أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وكانت مواقع التواصل شهدت انتشارا لخبر ومقاطع فيديو تحت عنوان “تصريح مفاجئ لأمير الكويت نواف الأحمد بشأن صدام حسين وبكاء رغد صدام حسين”.

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وأعادت “رغد” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر نشر صورة لهذه المزاعم المتداولة ونفتها جملة وتفصيلا.

وكتبت وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”أنفي نفيا قاطعا ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي حول المكالمة المزعومة مع أمير الكويت لذا اقتضى التنويه”.

ويشار إلى أنه يوم، الأربعاء، الماضي بعثت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، رسالة إلى الشعب الكويتي بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت الابنة الكبرى، رغد صدام حسين، في تغريدة لها عبر موقع “تويتر” رصدتها (وطن) حينها: “نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي إلى شعب الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعن هذه التعزية قال مقرب من عائلة الرئيس العراقي الراحل، إن رسالة ابنة صدام، تعد أول موقف تقاربي.

وتعرضت الكويت إلى غزو شنه صدام حسين، في 2 أغسطس 1990 واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الأسبوع الماضي وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.