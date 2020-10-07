نشكركم على قرائتكم خبر العلماء يحذرون.. هذا هو ‘‘الوباء المزدوج’’ الذي سيدمر العالم قبل نهاية 2020 على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - في الوقت الذي يحذر فيه المسئولون في كل مكان في العالم من موجه ثانية من فيروس كورونا، والتي قد تتزامن مع موسم الإنفلونزا الموسمية المنتشرة في فصل الشتاء، ينصح الخبراء باتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية من أجل تجنب الوقوع ضحية هذا النوع من الإصابات المزدوجة.

ووفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم، الاثنين، 5 أكتوبر، فإن هذه الإصابات قد تكون محتملة وفقًا لعدد من الأبحاث الطبية الحديثة. وقال الخبراء إن إصابات كتلتك من شأنها أن "تدمر العالم بأسره" هذا الشتاء.

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ويمكن أن يهاجم "كوفيد-19" والإنفلونزا الجسم في نفس الوقت، وفقا للأطباء، الذين يقولون إن العدوى المشتركة قد تسبب أضرارا "كارثية".



وأوضحت عالمة الأوبئة في جامعة ستانفورد سيما ياسمين، أنه بينما سيقاوم الجسم الانفلونزا الموسمية، سيكون الجسم ضعيفًا جدًا أما كوفيد-19.



وتابعت: "بمجرد إصابتك بالإنفلونزا وبعض فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، فإنها تضعف جسمك. وتخفض دفاعاتك، وهذا يجعلك عرضة للإصابة بعدوى ثانية علاوة على ذلك".

*روسيا اليوم