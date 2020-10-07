في لقطة ساخنة.. ميرنا شلفون تسحر متابعيها بإطلالة تضج بالأنوثة وبالأبيض القصير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة السورية ميرنا شلفون، صورة حديثة لها، وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأبيض مع ورود باللونين الأخضر والأصفر موزعة اسفل وأعلى الفستان ووسطه طولياً، فبدت تضج جمالاً وانوثة صاخبة.

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وعلقت ميرنا شلفون على اطلالتها الجميلة بفقرة طويلة جاء في مقطعها الأول :"مهما كنت مثالية ستجدين من لا يحبك، فحتى الملائكة تكرهها الشياطين .. كرمان هيك لا تتعبوا حالكم لترضوا حدا أو ليحبكم شخص لأن المحبة من الله والقلوب الجاحدة عمرها ما راح تعرف تحب" .

متابعون كثر سحرهم جمال وانوثة ونعومة نجمتهم فتفاعلوا مع اللقطة التي احتوتها صورتها الحديثة، من خلال المشاركة بتداولها، والإعجاب والتعليق عليها ، وعبروا عن إنبهارهم بما رأوه ، وكتب بعضهم قائلاً : (يؤبرني البياض ، هنا الجمال يتكلم ، بتعقدي بهالجمال وهالجسم" ، شو حلوة ما تبلي ، انت للجمال والأناقة عنوان).

ومؤخراً أثارت النجمة السورية الجدل على موقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام " بعد نشرها مقطع فيديو قصير من مسلسل سكر وسط ، مع تعلق عليه إشادت فيه بعدد من زملائها وزميلاتها الذين عملت معهم ، وخاصة في "سكر وسط".

واكدت ميرنا على صفحتها في إنستغرام أن أحب عمل لها خلال مسيرتها الفنية هو مسلسل سكر وسط الذي أدت فيه دور سعادة ، المرأة الخائنة لزوجها جميل (المثنى صبح)

وأضافت : كتير في أشخاص بحياتي حابة أعمل فيهم مثلما عملت سعاد بجميل بالضبط، بس ما ضل عندي خلق.

فذهب تفكير قلة من المتابعين بهم إلى القول بأن الفنانة السورية ، عبرت من خلال تعليقها على مقطع الفيديو، عن الدور الأقرب إلى قلبها وهو دور المرأة الخائنة. بحسب قولهم ، فيما أشاد أغلبية المتابعين بالأدوار التي جسدتها ميرنا شلفون، والنجاح الكبير الذي حققته الدراما السورية، بمساهمتها والكثير من النجوم السوريين في تقديم أعمال حظيت بمشاهدة واسعة النطاق على مستوى الوطن العربي.



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