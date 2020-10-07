بالفيديو.. نسرين طافش ترقص بملابس فاضحة وتؤدي حركات إغراء جريئة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٣ مساءً (دوت الخليج )

نشر الفنان خالد تيجان مقطع فيديو يجمعه مع الفنانة نسرين طافش في وصلة رقص، على حسابه بموقع إنستغرام، وتداولته العديد من الصفحات المتخصصة بأخبار الفن على نطاق واسع.

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وارتدت نسرين طافش، في إطلالتها بمقطع الفيديو، بنطالاً ضيقاً لونه رصاصي ويبرز ما تحته، وفانيلة رقيقة باللون الأسود كاشفة للصدر، وحذاء رياضي لون أبيض.

وقامت النجمة السورية، بأداء حركات وصلة الرقص بشكل محترف ، ومنها رفع الرجلين إلى الأعلى وهي على ركبة مصمم الرقصات خالد تيجان، بالإضافة إلى حركات الأنحناء والالتواء بين ذراعي تيجان، مع حركات أخرى استعراضية لأردافها.

وبدا مصمم الرقصات تيجان ، عند إنطلاق وصلة الرقص وهو يعلم طافش، الخطوات الأولى لرقصة السالسا.

وعلق مستعيناً بالشهير جلال الدين الرومي:"ارقص.. وإن لم تزل جراحك مفتوحة ، أرقص.. وإن مزقت ضماداتك.. أرقص .. وانت تخوض القتال ، أرقص.. وانت حر تماما".

أما جمهور منصة إنستغرام، فوضع عند تداوله لمقطع الفيديو، عناوين وتعليقات عديدة ، تركزت على ذكر جراءة الفنانة نسرين طافش، في الظهور بملابس ضيقة جدا تبرز تفاصيلها، وكذا في أستعراضها مفاتنها وخاصة الأرداف، ووصف البعض محتوى الفيديو بالفاضح .

كما عبر العديد من المتابعين عن انبهارهم بإحتراف النجمة السورية لرقصة السالسا، وتناسق جسدها مع طولها وانحناءاتها.

وتشارك الفنانة السورية نسرين طافش، حاليا في بطولة مسلسل “الوجه الآخر"، رفقة ماجد المصري، بعد عملها الدرامي الأخير ، مسلسل ختم النمر، الذي شاركها في بطولته، احمد صلاح حسني.



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