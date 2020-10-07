شاهد فيديو لجديد فضائح أمل الشهراني.. "رقصة الفراشة الشاطرة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

أثارت السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً بفيديو تؤدي فيه ما أسمتها “رقص الفراشة الشاطرة” خلال ممارستها التمارين الرياضية في النادي.

وانتقد معلّقون على الفيديو، تصرفات أمل الشهراني، معتبرين أنّها تحاول تقليد مواطنتها هند القحطاني.

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وسخر آخر بقول إن ما تقوم به “امل”، ليس رقصاً، بل وكأنها تريد المضاربة.

وهاجم مغرّد ثالث تعري أمل الشهراني وقال: “عندما تتعرى الفتاة ويصبح جسدها سلعه تترزق من وراه فهنا ما عليك سوى ان تقول: لاحول ولا قوة الا بالله اللهم استر على اهالينا وبناتنا المسلمين. هاذا هو البلاء العظيم. ينادون بالحريه وهم اصلا فاهمين معنى الحريه غلط ؟ للتذكير فقط – اذا لم تستحي فاصنع ماتشاء”.

وسبق أنّ هاجمت أمل الشهراني منتقدي مقطع فيديو نشرته وهي ترتدي ملابس رياضية وترقص.

وقالت إنها لم تعد تهتم بهذه النوعية من الانتقادات، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي وراء انتقادها هو الغيرة منها.



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