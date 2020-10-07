أمل الشهراني تثير الغضب بعد ظهورها بحمالة صدر.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٩ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الناشطة السعودية أمل الشهراني متابعيها اليوم صورة مثيرة أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل. ونشرت الشهراني صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بحمالة صدر ما أثار حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا و النشطاء السعوديين. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد فيديو لجديد فضائح أمل الشهراني.. "رقصة الفراشة الشاطرة" بشرى سارة.. الخطوط السعودية تعلن تاريخ فتح الرحلات الدولية بالفيديو.. نسرين طافش ترقص بملابس فاضحة وتؤدي حركات إغراء جريئة ياسمين صبري تنافس جورجينا صديقة رونالدو وتتصدر الترند (شاهد) في لقطة ساخنة.. ميرنا شلفون تسحر متابعيها بإطلالة تضج بالأنوثة وبالأبيض القصير الفنانة السعودية ريم عبدالله تنافس ياسمين صبري وتقهر أحلام.. شاهد بفستان ملتصق بأردافها.. شيرين أبو العز تدثر الشاطئ بجسدها وتكشف مفاتنها مفاجأة غير متوقعة.. ياسمين صبري تخطف لقب محمد صلاح (شاهد) بالصورة.. ريهام سعيد تفاجئ الجمهور بعودتها لـ"صبايا الخير" في "النهار" بإطلالة نادرة.. كاريس بشار تشعل "إنستغرام".. والجمهور ينبهر ببدلة الفتوة كشفت صدرها وابطها.. نجمة "باب الحارة" تتحول إلى هيكل عظمي.. والجمهور: طالعة من مجاعة نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض صدرها وأردافها بإطلالة فاضحة.. شاهد الإعلان عن أغلى ممثلة في العالم (شاهد) بإشارة "بذيئة".. جان يامان يثير موجة جدل بعد مشاهده الفاضحة في "السيد الخطأ" إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة واتهم المتابعون الشهراني بتعمد إثارة الجدل بصورها المخلة والفاضحة فقط بهدف كسب الشهرة، دون أن تراعي العادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع السعودي والمجتمعات الشرقية بصفة عامة.

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