نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ذعر كبير في مصر بعد اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة، حالة من الذعر في محافظة الإسكندرية المصرية.

وسادت حالة من الخوف بين الأهالي بسبب اختفاء الفتيات بتلك الصورة في وقت متقارب، وبدأت مجموعات نسوية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطلق تحذيرات للأمهات من خروج بناتهم بمفردهم في هذه الأيام.

قد يهمك أيضًا:

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 4 فناجين قهوة يوميًأ..!! (دراسة مذهلة)

هل تذكرون بطل وادئ الذئاب ‘‘مراد علمدار’’؟؟.. شاهدوا ماذا فعل بهاتف زوجته وأصبح مهدد بالسجن 12 عاما!! صور

أوامر عليا في السعودية ضد فنانة كويتية والسبب أمير قطر!!

ذعر كبير في مصر بعد اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة (صور)

أكل ‘‘الجزر’’ يحمي العين وينظم السكر ويخفض مستويات الكوليستيرول في الدم ويقوي المناعة.. وفائدة مدهشة للنساء



فتاة تشوه وجه والدها في الكويت بمادة حارقة لسبب غريب

حمدين صباحي يثير الجدل بتعليق مفاجئ على قضية مقتل ’’عويس الراوي‘‘ وينشر صورة مؤثرة (شاهد)

أول حضور عسكري إسرائيلي في الإمارات.. وإعلان رسمي بشأنه

علامة في “الوجه” تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة.. وإليك طريقة الوقاية

وافد في السعودية ربط طفلة وانهال عليها بالسوط.. وعند القبض عليه كانت المفاجأة

العثور على مفاجأة بحوزة “عصابة مسلحة” في منطقة عسير بعد أن داهمتها الشرطة السعودية

خبيرة تغذية تحذر من الخضروات: في هذه الحالة تتحول إلى سم يفتك بالجسم ويسبب الأمراض المزمنة

مرزوق الغانم يهز وجدان الكويتيين في جلسة تأبين الأمير الراحل صباح الأحمد.. شاهد ماذا قال؟ (فيديو مؤثر)

أول تعليق من بوتين بشأن حرب أرمينيا وأذربيجان

سر ظهور “الكرش” بشكل مفاجئ .. وأسرع طريقة للتخلص منه

الخطوط السعودية تعلن موعد فتح الرحلات الدولية (صورة).

فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. أحرص على تناولها!

انفجارات ضخمة في عاصمة هذه الدولة (شاهد الفيديو)

رجل آلي “روبوت” يتجول فى المسجد الحرام برفقة الشيخ السديس!!

تسريب وثائق تكشف مفاجأة بشأن تحركات الشيخ زايد والرئيس الراحل علي عبدالله صالح تجاه إسرائيل قبل 30 عامًا!!

أول فيديو للحظة وصول أردوغان إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ الصباح .. شاهد كيف تم استقباله ومن كان في ترحيبه!

أردوغان غاضبًا: هذا الرئيس وقح وقليل أدب وعليه أن يعرف حدّه.. شاهد من يكون؟؟



لا يحب الظهور الإعلامي.. من هو الشيخ “مشعل الأحمد” ولي العهد الكويتي الجديد ؟

طبيب كويتي مدمن ينهب مليون دولار من المال العام بطريقة لا تخطر على بال!

قرار عاجل بشأن رئيس أركان الجيش الكويتي

هيا الشعيبي تقرر التصعيد وهذا ما ستقوم به.. بعدما تطاولوا عليها بسبب إشادتها بحضور أمير قطر جنازة الشيخ صباح



مشروب بسيط لعلاج القولون ينهي معاناتك

أردوغان مع أمير الكويت الجديد نواف الأحمد وأمير قطر تميم بن حمد.. وبن زايد وابن سلمان في ترقب!!.. مالذي يحدث خلف الكواليس؟

تسريب مقطع فيديو لرئيس هذه الدولة العربية من داخل القصر وفتح تحقيق عاجل.. شاهد

إذا ظهرت هذه العلامة في “لون بشرتك” فهي تدل على احتمال إصابتك بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة!



أسرع طريقة لتطويل الشعر في المنزل (طريقة التحضير)

معدن هام تلقاه “ترامب” يقي الجسم من كورونا ويمنع الوفاة.. تعرف عليه

لمرضى السكري وضغط الدم وسرطان القولون.. إليكم 6 فوائد صحية للمشي بعد الأكل

إذا ظهرت هذه العلامة في “فمك” فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء في جسمك

تسريب “فاضح” لـ ميلانيا ترامب يخص ممثلة أفلام تحرش بها ترامب يثير الجدل.. وهذا ما ورد فيه!

طبيب يُنجب 17 طفلًا من نساء دون علمهن.. ومفاجأة بشأن طريقة حدوث ذلك!

علامة في البول تدل على الإصابة بمرض السكري.. لا تتجاهلها

هل تذكرون “اللمبي” الفنان المصري محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هو ابنه البعيد عن الأضواء! (صور)

بالخطأ.. إلهام شاهين تكشف عن مرض “سمير غانم” وتقلق الجمهور على حالة ميرفت أمين.. شاهد ماذا قالت؟؟

ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خبيثة لا تظهر عليها أعراض.. لكن إذا شعرت بهذا الإحساس فتدارك نفسك قبل فوات الأوان

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة بكاءها والمكالمة مع أمير الكويت “الجديد” بشأن والدها!

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

وقالت والدة الفتاة شمس سعيد فتحي، إن ابنتها اختفت منذ 3 أيام ولم تعرف عنها شيئا حتى الآن، بعد أن بحثت عنها طوال تلك المدة.

وأضافت لموقع "الدستور" المصري أنه "في يوم اختفاء ابنتها كانت في إحدى الدروس، حيث أن ابنتها في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق وآخر مكالمة لها كانت في منطقة الإبراهيمية مستقلة أحد سيارات الأجرة متجهة إلى منزلها بمنطقة كوبري الناموس".

وتابعت أنها "بعد ذلك لم تستطع التواصل معها، حيث بحثوا عنها في جميع المستشفيات، وبداخل المشرحة أيضا، كما تم تحرير محضرين في قسم باب شرق وقسم الرمل وتم تحويلهم إلى النيابة"، مشيرةً إلى أن "والدها كان في النيابة اليوم للوقوف على آخر المستجدات، داعية الله أن يرد ابنتها سالمة".

لم تكن شمس وحدها المفقودة في الإسكندرية، حيث تم التواصل مع أسرة فرح إبراهيم سماحة والمتغيبة في نفس اليوم عن المنزل بعد أن نزلت لشراء بعض احتياجات للمنزل.

يقول "رامز" ابن خالة فرح إنهم يبحثون في كل مكان "حتى أنه عاد إلى منزله أمس في الخامسة صباحًا بعد محاولات من البحث المستمر".

وأضاف أن ابنة خالته "تبلغ من العمر 13 عاما في الصف الثاني الإعدادي، ونزلت بجوار المنزل بمنطقة سموحة ولم يكن معها هاتف محمول ولم تعد إلى المنزل حتى الآن، والجميع في حالة حزن خاصة والدتها، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتحرير عدة محاضر لاختفائها".

المصدر: الدستور