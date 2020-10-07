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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صدرت أوامر عليا في السعودية للقنوات وشركات الإنتاج، تقضي بمعاقبة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بسبب صورة نشرتها الأخيرة لأمير الكويت نواف الأحمد برفقة أمير قطر، خلال تعزية الأخير بوفاة الشيخ صباح، ما اعتبره سعوديون انحيازا من الفنانة لأمير قطر على حساب السعودية!.

وقضت الأوامر العليا -بحسب مصادر كويتية- بمنع هيا الشعيبي، من الظهور على القنوات السعودية، أو تعاقد شركات الإنتاج معها، بسبب إهانتها لولي العهد محمد بن سلمان.

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أوامر عليا في السعودية ضد فنانة كويتية والسبب أمير قطر!!

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وتصدر هيا الشعيبي، محركات البحث في جوجل وتريند تويتر بالسعودية والكويت، بعد إثارتها للجدل عقب وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر.

وكانت هيا الشعيبي، أثارت غضب السعوديين والإماراتيين بنشرها صورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو في جنازة الشيخ صباح الأحمد الجابر.

وعلقت الفنانة الكويتية على صورة أمير قطر التي نشرتها من عزاء الشيخ صباح قائلة: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك".

واعتبر مغردون سعوديون وإمارتيون أن ما نشرته هيا الشعيبي، هو لمز يقصد به محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وباقي أمراء دول الخليج التي تقاطع دولة قطر.