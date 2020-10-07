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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توصلت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان إلى أن المتقاعدين يجب أن يشربوا أربعة فناجين من القهوة يومياً لحماية عضلاتهم القلبية وإصلاحها.



ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، زعمت الدراسة الألمانية أن مستويات الكافيين ، أي ما يعادل شرب أربعة فناجين من القهوة ، يمكن أن تساعد في حماية الأوعية الدموية الصحية وإصلاح القلب بعد نوبة قلبية.

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هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 4 فناجين قهوة يوميًأ..!! (دراسة مذهلة)

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ومن الجدير بالذكر أن الكافيين يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسكتة الدماغية ، لكن أسباب ذلك غير مفهومة جيدا.

ويعتقد الباحثون الألمان الآن أن الكافيين قد يجعل الخلايا التي تبطن الشرايين والأوردة أكثر صحة، مما يحسن قدرتها على المقاومة أو التعافي من التلف.

ويقول العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها “يجب أن تؤدي إلى استراتيجيات أفضل لحماية عضلة القلب” ، ووصف خبير آخر النتائج بأنها “مثيرة للاهتمام للغاية“.

وأضاف الباحثون أن الكافيين يمكن أن يستفيد بشكل خاص من كبار السن ، الذين قد تكون قلوبهم أضعف بشكل طبيعي وأكثر عرضة للضرر.

المصدر: نيوترشن