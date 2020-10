الهام شاهين تفاجئ الجميع وتكشف عن المرض الذي يعاني منه ’’سمير غانم‘‘ ووضع ’’ميرفت أمين‘‘.. شاهد ماذا قالت؟؟

View this post on Instagram

شكرا لكل إللى شرفونا بالحضور .. و أعتذر جدا لكل الأصحاب و الحبايب و العيله إللى معرفناش نعزمهم لإن القوانين لا تسمح بأعداد كبيرة فى التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا .. و كان علينا الإحترام و الإلتزام بالعدد المسموح خوفا على ضيوفنا الأعزاء جدا .. شكرا لتفهمكم و قبول عذرنا .. كلكم غاليين عندنا و كنت أتمنى وجودكم معى جميعا فى هذه المناسبه السعيدة .. ربنا يفرح قلوبكم و يجعل أيامكم كلها أفراح .. و شكرا لمن حضر و من لم يحضر .. تحياتى و حبى للجميع