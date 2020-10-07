نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حقيقة منع الفنانة هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

يتناقل المتابعون لوسائل التواصل، خبراً يفيد بصدور أمر إلى القنوات السعودية يقضي بعدم التعاقد مع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي،التي أثارت ​ جدلاً كبيراً، بسبب تعليق سياسي أدلت به على إثر وفاة أمير الكويت ​الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح​، وإتهامها بالإساءة الى ​السعودية​.

وقد طالب عدد من السعوديين بمنعها من المشاركة في أعمال ​الدراما السعودية​.

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وأشار هؤلاء إلى أن هذه الدراما كانت من أبرز عوامل نجاح الشعيبي وشهرتها، خصوصاً بعد مشاركتها في مسلسل «​طاش ما طاش​«.

وكانت الفنانة الكويتية ردت بطريقة غير مباشرة على الهجوم عليها من خلال مقطع فيديو، وقالت: «إن قالوا جسد قلت الكويت وإن قالوا روح قلت السعودية وإن قالوا قلب قلت أهل الدوحة، وإن قالوا نسم قلت عمان وإن قالوا الأمان والطيبة في عمرك أقول البحرين. أكثر من كده ما اقدر اقول».



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