نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصورة.. بطلة "العشق الممنوع" نسخة طبق الأصل من جدتها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤١ مساءً (دوت الخليج )

انتشرت على عدد من الحسابات عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لنجمة مسلسل العشق الممنوع ”بيرين سات" برفقة جدتها .

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ولفتت اللقطة التي احتوتها الصورة الأنظار إليها بشكل كبير ، خاصة شكل وملامح جدة النجمة التركية التي رأى الكثير من المتابعين إنها تشير إلى إنها كانت جميلة في سن الشباب ، وأن بيرين نسخة طبق الأصل منها.

وأكد البعض على أن الجدة مازالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة .. والبعض الآخر تحدث عن أن بيرين سات ورثت جمالها من جدتها .

وجاءت تعليقات بعض المتابعين : ” الجدة تجنن عيل كيف شبابها ؟ ” و ” جدتها أحلى ” و ” كانت جميلة .. بيرين ورثت جمالها من جدتها ” و ” ماشاء الله الجدة واضح أيام شبابها أجمل من بيرين ” .

وكانت نجمة المسلسل التركي "العشق الممنوع"، بيرين سات، قد تصدرت مؤخراً غلاف ثلاثة اعداد مجلة شهيرة ، من خلال صور حديثة وجريئة لها .

وبدت الفنانة التركية بيرين سات، في غلاف ثلاثة اعداد جديدة من مجلة لوفيسيال، بملابس سوداء واخرى بيضاء بخطوط سوداء، وبحركات مختلفة في كل غلاف.

كما ظهرت في إحدى تلك الصور ، على غلاف المجلة بنسختها التركية ، وساقيها منفرجتين ويديها إلى الأعلى ، وفي الاخريين ظهرت بكامل أناقتها وجمالها وسط أراضي زراعية .

وتداول رواد منصات السوشال ميديا، صور من الأغلفة الثلاثة لمجلة لوفيسيال الأكثر انتشارا في تركيا ، والتي تصدرت فيها صور نجمة "العشق الممنوع "، واشادوا بهذا الاهتمام الذي تحضى به النجمة ، من قبل الصحافة .

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من مفاجأة بيرين سات ، جمهورها بنشر صور عارية على الاستوري بحسابها على " إنستجرام ".

وظهرت النجمة التركية،في الصورة الأولى وبجوارها شخصان يمسكان بقطعة قماش لتغطية الجزء الأسفل من جسدها العاري، وعلقت قائلة : "يعمل سحرهم..".

أما الصورة الثانية فظهرت وقد ارتدت الملابس وإلى جوارها ثلاثة أشخاص، أحدهم يرفع ملابسها المتدلية إلى الأرض والثاني يقوم بوزنها على ميزان فيما اكتفى الشخص الثالث بالنظر إلى الثاني . وعلقت الفنانة التركية على هذه الصورة بالقول " بيرين سات أوزغورماسور".

يذكر أن المسلسل الجديد للفنانة بيرين سات (عطايا) تصدر للموسم الثاني، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدةً عبر "نتفليكس" عالمياً، بعد ثلاثة أيامٍ فقط من بدء عرضه، إذ بدأ عرضه مساء الـ 10 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وحصل المسلسل الجديد للنجمة بيرين سات، المعروفة في الوطن العربي، بإسم "سمر" ، على المركز الثامن في قائمة المسلسلات التركية المعروضة ، لينافس مسلسلاتٍ عالمية مثل مسلسل "Lucifer" الذي يحظى بشعبيةٍ واسعة في العالم، كما حصل المسلسل على الأكثر مشاهدةً في لبنان.

وبعد هذه الأنباء أشاد الكثيرون باختيارات الفنانة التركية بطلة مسلسل "عطايا" ، مشيرين إلى أنها تعد من أذكى الفنانات باختياراتها، حيث انتظرت سنتين من بعد السلطانة "كوسيم" لتأتي بمسلسل "عطايا" وتحقق نجاحاً كبيراً لموسمين متتاليين، متوقعين أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل والذي أعلنت "نتفليكس" أنها بصدد تصويره، على ذات النسب وذات النجاح.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيرين سات، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام التي حظيت باهتمام واعجاب واسع من قبل الجمهور التركي والعربي، ومنها مسلسلات: العشق الممنوع ، فاطمة جول ، انتقام، السلطانة كوسيم ، وفيلم عالمي الخاص .

وبيرين سات من مواليد 26 فبراير 1984 في مدينة أنقرة التي شهدت مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالنجاح على المستوى الداخلي وعلى المستويين العربي والدولي.



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