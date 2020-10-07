فتاة سعودية تُحرج مذيع “بي بي سي” خلال بث مباشر.. شاهد كيف تلعثم وكيف جاه الرد؟؟ (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامي أحمد الفاخوري، مقدم برنامج “بي بي سي ترندينغ” وهو يخطئ في قراءة تغريدة فتاة سعودية من القصيم.

وأظهر الفيديو، مقدم البرامج، وهو يخطئ في نطق كلمة “حايمتن تسبدنا” التي وردت في تغريدة الفتاة السعودية، التي كانت تشارك برأيها في هاشتاق فيديو مشاعل الجلعود على “تويتر”.

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وحاول مذيع قناة “بي بي سي” تدارك عدم استطاعته نطق الكلمات في التغريدة وذلك بشرح معناها، إلا أنها أثارت موجة من السخرية بين المواطنين السعوديين على موقع “تويتر”.

تعليق المذيع

من جانبه، علق المذيع “الفاخوري” على الفيديو المنتشر، بقوله: “ربما نجحتُ في تفسير معنى العبارة، لكنني أخفقت بشدة في نطقها، لأنه يصعب علي جمع الساكنين، فأضفت حرفًا من عندي.. سامحوني أيها القصمان”. لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــــــــا